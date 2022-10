Espectacular exhibición de baloncesto en despedida a Kobe durante All-Star Game

Bryant, de 37 años, que jugó por decimoctava y última vez el Partido de las Estrellas, no fue el más brillante, pero si participó de un auténtico festival encestador del resto de sus compañeros que batieron todo tipo de marcas colectivas con nueve jugadores que tuvieron números de dos dígitos. (Lea también: Mates, triples y más: lo mejor de los concursos del All-Star Game de la NBA )





El base Russell Westbrook, de los Thuder de Oklahoma City, se encargó de liderar la ofensiva arrolladora del Oeste al conseguir 31 puntos, después de anotar siete triples, de los 31 que sumó el equipo, nueva marca en la historia del Partido de las Estrellas.

Junto a Westbrook, elegido Jugador Más Valioso (MVP), otros ocho jugadores tuvieron números de dos dígitos, incluido el base estelar de los Warriors de Golden State, Stephen Curry, que llegó a los 26 puntos y fue el segundo máximo encestador.

Mientras que el ala-pívot reserva Anthony Davis, de los Pelicans de Nueva Orleans, aportó 24 puntos, y el alero Kevin Durant, de los Thunder, y escolta James Harden, de los Rockets de Houston anotaron 23 tantos cada uno.

Bryant, que jugó 26 minutos como titular, la decimoquinta vez en las 18 selecciones que ha tenido, el que más en la historia del Partido de las Estrellas, aportó 10 puntos, siete asistencias y seis rebotes.

La estrella de los Lakers, que fue el centro de atención durante todo el Fin de Semana de las Estrellas, disfrutó, como el resto de los 23 jugadores que participaron en el partido, de la falta de defensa, pero no tuvo su mejor inspiración encestadora.

Bryant anotó 4 de 11 tiros de campo, falló cuatro de cinco intentos de triples, y acertó 1 de 2 desde la línea de personal, recuperó un balón y perdió otro.

El equipo de la Conferencia Oeste también batió la mejor marca encestadora en la historia del partido con los 196 puntos y también la combinada de ambos equipos tanto para el descanso como al final del partido, a pesar que el equipo ganador comenzó el encuentro con 10 fallos consecutivos en los triples que hicieron.

El equipo del Este, que sólo pudo aguantar el ritmo encestador del Oeste hasta el descanso (92-90), en el tercero y cuarto ya no tuvo respuesta y sólo el alero Paul George, de los Pacers de Indiana, con 41 puntos, brilló de manera especial.

George se quedó a un punto de empatar la mejor marca individual conseguida en un Partido de las Estrellas y que le pertenece al legendario Wilt Chamberlain, desde 1962.

El alero de los Pacers sí consiguió establecer una nueva marca al anotar nueve triples.



Ficha técnica:



196 - Conferencia Oeste (40+52+53+51): Curry (26), Westbrook (31), Durant (23), Bryant (10), Leonard (17) -cinco inicial-, Thompson (9), Harden (23), Paul (14), Davis (24), Aldridge (4), Green (4) y Cousins (11).

173 - Conferencia Este (43+47+46+37): Wade (9), Lowry (14), Anthony (13), James (13), George (41) -cinco inicial-, Millsap (3), Wall (22), Thomas (9), DeRozan (18), Drummond (16), Gasol (9), Horford (7), Bosh (-), y Butler (-).

Árbitros: Joe Crawford, Zach Zarba, Matt Boland y Dan Crawford. No señalaron faltas técnicas. No hubo eliminados por personales.

Incidencias: Edición 65 del Partido de las Estrellas de la NBA que se disputó en el Air Canada Centre de Toronto ante 18.298 espectadores.