Esperamos que ELN escuche a la sociedad: Víctor de Currea-Lugo

Luego de que el presidente Juan Manuel Santos anunciara que el Gobierno está dispuesto a prolongar el cese de hostilidades bilateral con el ELN, al tiempo que inicia el quinto ciclo de negociaciones con un equipo renovado en cabeza del ex vicepresidente Gustavo Bell, varios sectores reaccionaron pidiéndole al ELN que defina la situación.

El escritor y profesor de la Universidad Nacional Víctor De Currea-Lugo afirmó que desde un comienzo fue el ELN quien propuso que las negociaciones se desarrollaran con cese.

”El nueve de enero se van a presentar tres elementos. El último día del cese al fuego, el comienzo del quinto ciclo, y el primer día de Gustavo Bell al frente de las negociaciones. Con el mensaje del presidente Santos, el balón quedó en la cancha del ELN. Lo que desde la sociedad hemos hecho saber a las dos partes a través de cartas es que urge la prolongación del cese y esperamos que el ELN escuche a la sociedad”, dijo el analista.

Añadió que “en las comunidades en donde hay conflicto con el ELN habría un recrudecimiento de la violencia con una ofensiva militar que sufriría finalmente la población civil. La negociación continuaría de una manera bastante frágil, de cara a la opinión pública”.

De otro lado, el presidente de Cambio Radical, Jorge Enrique Vélez, puntualizó que pase lo que pase, lo importante es que el proceso se concrete antes de las elecciones presidenciales.

Explicó que “es muy importante el cese con un nuevo equipo de negociación. Lo que sí tiene que ser claro es que ese proceso no puede extenderse por un largo plazo, y que tiene que darse la solución antes del 7 de agosto porque si no definitivamente proceso con el ELN, creo que no va a haber”.