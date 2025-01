Esposa de colombiano en poder de Hamás: “Todos los días pregunta cuándo vuelve su papá"

El ciudadano colombo-israelí Elkana Bohbot completa 15 meses secuestrado por el grupo Hamás y es el mismo tiempo que lleva su esposa, la colombiana Rebecca González, sin recibir mayor información o una prueba de supervivencia

Ante esto, González, en diálogo con Blu Radio, reconoció el trabajo de la Cancillería Colombia en esa mediación, sin embargo, y propósito de la promesa del presidente Gustavo Petro en febrero pasado, pidió intensificarla, pues tanto ella como las familias de los demás secuestrados están pasando una tortura por cuenta del silencio

“Ya han pasado un año y tres meses. Son 15 meses que yo sigo esperando por el regreso sano, salvo y con vida de mi esposo. (...) La única información que tuve fue el rescate el 8 de junio de uno de los secuestrados, de un chico que aparece en el video del secuestro con mi esposo. Él lo vio, no pudo hablar con él porque en el momento de su secuestro ellos quedaron completamente en shock. Pero de resto, la única prueba de vida que yo tengo de mi esposo es el mismo video que publicó Hamás el mismo 7 de octubre”, relató González.

Bohbot fue uno de los cientos de secuestrados el 7 de octubre de 2023 durante el asalto de Hamás al kibutz de Reim, en el suroeste de Israel, cerca de Gaza, donde tenía lugar el festival Supernova de música electrónica.

La colombiana asegura que viven en una incertidumbre al no saber dónde o cómo se encuentra su esposo y más al enfrentarse a casos de falsa información, como la semana pasada cuando medios israelíes publicaron una lista de personas serían liberadas, entre la que no estaba Bohbot y resultó que no era cierta.

“Nos pusieron a todos los familiares en una montaña rusa de emociones, tanto para los familiares que sí aparecen en las listas que lo celebraron, como para los familiares que no están en esa lista, nos pone demasiado mal. Fue algo completamente irresponsable”, cuestionó.

Otro de los retos que enfrenta González es su hijo, que no supera los cuatro años de edad y no tiene cómo responder ante la ausencia de padre, o que la madre de Elkana sufre varias afecciones de salud por la incertidumbre.

“El niño pregunta todos los días dónde está su papá. Mi papá todavía está trabajando. Eso para mí lidiar psicológicamente, cómo mantenerme fuerte para mi hijo, cómo hablarle a mi hijo de si su padre en qué momento va a volver cuando no tengo cómo responderle. Y ya el tiempo, el tiempo está matando. Las familias estamos destruidas”, relató.

Por eso, además de insistirle a la Cancillería en las gestiones para la liberación, propone al Gobierno nacional buscar un acercamiento con el equipo de Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, pues este ha anticipado acciones para buscar una liberación masiva e intervención en la Franja de Gaza .

“Es la negociación más comprometedora que se ha visto desde hace más de un año, ya que él (Trump) ha hablado de que quiere que todo esto termine antes de que él tome su cargo. Es una medición fundamental y yo espero que en este momento Colombia, con todos sus medios y con todas sus gestiones, logre traer al único colombiano que se encuentra en este momento en manos de Hamás”, pidió Rebecca.

Rebecca González está en Israel y además de tener el apoyo de su familia y profesionales en psicología para ella y para su hijo, ha liderado constantes manifestaciones públicas y regiones con las esposas de los demás hombres y padres secuestrados como una forma de no perder y la esperanza, traer a sus familiares de regreso y acompañarlos en el proceso de retomar la normalidad.

“No podemos quedarnos en casa, no podemos quedarnos esperando. Tenemos que salir, dar nuestra voz, contar nuestra historia. Está también los derechos de los niños a nivel internacional, el derecho de cada niño es poder ver a su padre. Y ya queremos que todo esto termine, el sufrimiento, el dolor”, puntualizó.