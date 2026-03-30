Esta sería la broma que hizo Yeferson Cossio en vuelo por la que Avianca tomará medidas en su contra

Este domingo 29 de marzo, la aerolínea Avianca informó, a través de un comunicado, que un reconocido creador de contenido enfrentará consecuencias legales por un comportamiento ocurrido al interior de uno de sus vuelos. Se trata de Yeferson Cossio, quien cuenta con más de 12 millones de seguidores en Instagram y cerca de 19 millones en TikTok.

Los hechos se remontan al pasado 11 de marzo de 2026, cuando Cossio viajaba como pasajero en el vuelo AV46, en la ruta Bogotá–Madrid. Según la aerolínea, el influencer incurrió en “comportamientos disruptivos”, por lo que se decidió tomar acciones legales en su contra.

“Avianca se permite informar que, como consecuencia del comportamiento disruptivo por parte de un reconocido influencer a bordo del vuelo AV46 en la ruta Bogotá–Madrid, la aerolínea decidió terminar su contrato de transporte y, por consiguiente, cancelar el trayecto de regreso. Asimismo, interpondrá las acciones legales correspondientes”, señaló la compañía.

Reconocido influencer, Yeferson Cossio. Foto: Avianca, Facebook.

De acuerdo con la información entregada, la conducta se habría presentado en medio de una “broma” y consistió en el uso de un artefacto generador de olor químico dentro de la cabina. La aerolínea advirtió que este tipo de acciones se realizan en un entorno cerrado, con sistema de presurización que recircula el aire en toda la aeronave.



Según Avianca, el hecho generó molestia e incomodidad entre los pasajeros y habría afectado la seguridad del vuelo y de la tripulación, además de alterar el orden a bordo. La compañía precisó que la aeronave sobrevolaba el océano Atlántico, lejos de un aeropuerto cercano en caso de emergencia.

Esta fue la “broma” que hizo Yeferson Cossio en vuelo por la que Avianca tomó medidas en su contra

“Avianca rechaza de manera categórica cualquier comportamiento que ponga en riesgo la seguridad de su operación y que comprometa la experiencia a bordo de los clientes y personal de servicio”, agregó la aerolínea.

Finalmente, la empresa reiteró que avanzará en las acciones legales correspondientes contra el pasajero y recordó el proyecto de ley 153 de 2025, que busca endurecer las sanciones contra comportamientos indebidos en vuelos que puedan poner en riesgo la seguridad de la aeronave o de sus ocupantes.