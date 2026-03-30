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Blu Radio  / Nación  / Esta sería la broma que hizo Yeferson Cossio en vuelo por la que Avianca tomará medidas en su contra

Esta sería la broma que hizo Yeferson Cossio en vuelo por la que Avianca tomará medidas en su contra

El hecho generó molestia e incomodidad entre los pasajeros y habría afectado la seguridad del vuelo y de la tripulación, además de alterar el orden a bordo.

Esta fue la “broma” que hizo Yeferson Cossio en vuelo por la que Avianca tomó medidas en su contra
Esta fue la “broma” que hizo Yeferson Cossio en vuelo por la que Avianca tomó medidas en su contra
Foto: Instagram / Avianca
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 30 de mar, 2026

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