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Blu Radio  / Sociedad  / Avianca tomará medidas contra Yeferson Cossio por comportamiento disruptivo en uno de sus vuelos

Avianca tomará medidas contra Yeferson Cossio por comportamiento disruptivo en uno de sus vuelos

La aerolínea emitió un comunicado en el que narró los hechos ocurridos en el vuelo AV46 que cubría la ruta Bogotá - Madrid el pasado 11 de marzo, que llevaron a la cancelación del vuelo de regreso del creador de contenido.

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