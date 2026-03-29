Avianca tomará medidas contra Yeferson Cossio por comportamiento disruptivo en uno de sus vuelos

La aerolínea Avianca por medio de un comunicado señaló que como consecuencia del comportamiento disruptivo de un pasajero en el vuelo AV46 el pasado 11 de marzo que cubría la ruta Bogotá - Madrid decidió terminar su contrato de transporte y por lo tanto cancelar el trayecto de regreso de esta persona. Asimismo, señalo que por estos hechos la empresa tomará las acciones legales correspondientes contra esta persona.

“Avianca se permite informar que, como consecuencia del comportamiento disruptivo por parte de un reconocido influencer a bordo del vuelo AV46 en la ruta Bogotá – Madrid el pasado 11 de marzo, la aerolínea decidió terminar su contrato de transporte, y por consiguiente cancelar el trayecto de regreso. Asimismo, interpondrá las acciones legales correspondientes”, se lee en el comunicado de Avianca.

Blu Radio conoció que el influencer implicado en dichas conductas durante este vuelo es Yeferson Cossio, reconocido creador de contenido colombiano.

Según la aerolínea, la decisión se tomó al considerar que el influencer tuvo una conducta que afectó la seguridad, comodidad, el orden y la disciplina a bordo, así como la sanidad del vuelo, luego del uso de un artefacto generador de olor químico dentro de la cabina presuntamente usado para una broma. En ese sentido, explicó que se trataba de un entorno cerrado con sistema de presurización que recircula el aire en toda la aeronave.



“La aeronave corresponde a un espacio cerrado y con sistema de presurización que recircula el aire de toda la cabina. La aeronave se encontraba sobrevolando el Océano Atlántico, aún distante del aeropuerto más cercano en caso de presentarse una emergencia”, señaló Avianca.

Asimismo, la aerolínea indicó que, como consecuencia de estos hechos, interpondrá las acciones legales correspondientes contra el pasajero.

“Avianca rechaza de manera categórica cualquier comportamiento que ponga en riesgo la seguridad de su operación y que comprometa la experiencia a bordo de los clientes y personal de servicio”, agregó.

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Finalmente, la empresa hizo un llamado al Congreso de la República para continuar con el trámite del Proyecto de Ley 153 de 2025, con el que se busca endurecer las sanciones contra pasajeros disruptivos y fortalecer la protección del personal aeronáutico, incluyendo conductas que pongan en riesgo la seguridad de un vuelo, así como la integridad de pasajeros y tripulación.

