"Estamos ante una bomba jurídica": advierten sobre trámite pensional y falta de sostenibilidad

El representante a la Cámara por el Partido de la U y coordinador ponente de la iniciativa, Víctor Raúl Salcedo, lanzó una dura advertencia sobre el estado actual de la reforma pensional promovida por el Gobierno Nacional, calificándola categóricamente como una "bomba jurídica y fiscal". En entrevista radial, el congresista detalló los vicios de procedimiento ocurridos durante la tramitación del proyecto en la plenaria de la Cámara de Representantes y cuestionó la viabilidad de las decisiones tomadas para subsanar los errores señalados por la Corte Constitucional.

Vicios de trámite, "pupitrazos" y atropello a las proposiciones

Según explicó Salcedo, el trámite de la norma se desarrollaba de manera regular hasta el tercer debate; sin embargo, en el cuarto debate en la plenaria de la Cámara, la mesa directiva optó por acoger de forma apresurada el texto aprobado por el Senado con el fin de evitar el vencimiento de la legislatura. El representante denunció que esta maniobra impidió debatir las modificaciones presentadas por los congresistas.

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"Lo grave es que no nos dio la posibilidad de discutir 800 proposiciones que habían de los artículos radicadas en esa plenaria para ser precisamente puestas a consideración", aseveró Salcedo al describir el proceder de la plenaria.

El coordinador ponente criticó además los intentos posteriores de la mesa directiva por subsanar los vicios procedimentales ordenados por la Corte Constitucional, señalando que se citó a sesiones sin contar con la providencia oficial y sin la configuración de quórum decisorio en momentos clave.



Grave impacto fiscal y amenaza a la sostenibilidad financiera

Más allá de las fallas de procedimiento, Salcedo enfatizó que el aspecto más crítico de la reforma radica en su falta de sostenibilidad fiscal. En ese sentido, cuestionó medidas como la reducción de semanas de cotización para mujeres por cada hijo y la inclusión de regímenes especiales para ciertas comunidades, afirmando que respondieron a acuerdos políticos de última hora sin el debido soporte presupuestal.

El congresista recordó que el propio Ministerio de Hacienda emitió certificaciones que evidencian el alto costo de estas medidas e hizo un llamado a la responsabilidad en la administración de los fondos públicos. En su declaración más contundente, advirtió sobre las consecuencias para los ciudadanos: "Si nosotros no nos convencemos que hay que aprobar una reforma que tenga sostenibilidad fiscal, la tragedia más grande será cuando no haya con qué pagar las pensiones de los ahorros de los colombianos".

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Incertidumbre legal y un debate que llegará a los tribunales

El representante concluyó señalando que, incluso si la Cámara aprueba los artículos devueltos por la Corte, el futuro de la ley seguirá bajo un ambiente de profunda incertidumbre jurídica. Entre los interrogantes planteados, Salcedo mencionó la posible extemporaneidad del proyecto al superar el límite de legislaturas permitido por la Ley Quinta y la necesidad de conciliar los textos con el Senado.

Asimismo, anticipó que diversos sectores ya anuncian demandas no solo contra la aprobación de los artículos reabiertos, sino contra las decisiones de la propia Corte Constitucional, lo que mantendrá la reforma en un limbo legal.

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Escuche aquí la entrevista: