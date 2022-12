Estamos nadando en coca: procurador Alejandro Ordóñez

El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, se refirió al informe de The Washington Post donde se ubica a Colombia como el primer país productor de cocaína en el mundo.



“Esto no es consecuencia de la suspensión de las fumigaciones de glifosato, eso se incrementará con la suspensión. Desde hace varios años se ha venido desmontando de manera sistemática y subrepticia la política contra los cultivos ilícitos”. (Lea aquí: Catatumbo, Nariño y Putumayo, regiones con mayor producción de coca en el país )



El jefe del Ministerio Público lamentó la debilidad institucional frente al flagelo del narcotráfico y recordó las advertencias hechas por la Procuraduría cuando el Gobierno Nacional ordenó la suspensión de las fumigaciones, aduciendo motivos no sustentados.



“Lo dije en esa época y lo repito hoy, vamos a nadar en coca, estamos nadando en coca. Esa fue la razón por la que la Procuraduría, en el Consejo Nacional de Estupefacientes, se opuso a la suspensión de las fumigaciones”, señaló. (Lea también: La incautación de droga en el país ha crecido: General Palomino )



Decreto sobre legalización



El jefe del órgano de control reiteró que Colombia está inmersa en una política pública que debilita la lucha contra las drogas y amenaza a niños, jóvenes y familias en todas las zonas del país.



“Eso es parte de la misma política de desmonte y de legalización de la droga. Debo leer qué perlas encontramos en ese decreto”, dijo.



Plebiscito como mecanismo de refrendación



“Si es con plebiscito es otro engaño más, eso es una caricatura de refrendación, puesto que todo el mundo está de acuerdo con la paz, nadie va a decir que no. Es tanto como preguntarle a la gente si está de acuerdo con la enfermedad o no. Es otra forma de engañar a la opinión pública”, dijo Ordóñez.



Al finalizar el II Congreso Internacional de Arbitraje con el Estado, que organiza n la Procuraduría General de la Nación, el procurador indicó que es necesario realizar varias preguntas a los colombianos para saber si respaldan o no lo acordado con las Farc.



“Que pregunten si los colombianos estamos de acuerdo con que las penas para los genocidas o criminales de guerra sean trabajo social, que pregunten si están de acuerdo con que el narcotráfico o el secuestro sean delitos políticos, si están de acuerdo con que las FARC no reparen con dinero de su fortuna, si están de acuerdo con el desmonte de la política contra los cultivos ilícitos como consecuencia de los acuerdos”.