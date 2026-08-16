“Estamos trabajando hombro a hombro”: Israel despliega 82 rescatistas en Colombia

El terremoto que golpeó a Colombia mantiene desplegados a organismos de socorro y equipos internacionales en las zonas con mayores afectaciones. Entre ellos se encuentra una delegación de Israel, que llegó al país con 82 rescatistas e ingenieros para apoyar las labores de emergencia, principalmente en Cali.

Alon Labi, embajador de Israel en Guatemala y vocero de ese país para Colombia durante la emergencia, explicó que el grupo trabaja junto con las autoridades locales en la búsqueda de víctimas, la evaluación de edificaciones y el apoyo a instalaciones de salud afectadas por el sismo.

¿Qué hacen los 82 rescatistas de Israel en Colombia?

La delegación israelí está integrada por rescatistas, ingenieros, equipos con perros especializados, drones y tecnología de detección mediante radares. Parte de sus labores se concentra en diferentes puntos de Cali, mientras los ingenieros acompañan al municipio en la evaluación de los edificios afectados.



“Estamos todos aquí para apoyar las necesidades locales aquí en Cali”, señaló Labi. El equipo también apoya a la Secretaría de Salud del departamento y al Hospital Universitario del Valle, donde se requieren intervenciones para mantener la atención mientras continúan las labores en las instalaciones afectadas.

Durante los primeros días de trabajo, los rescatistas encontraron personas fallecidas. En esos casos, la misión se concentra en recuperar los cuerpos y permitir que sean entregados a sus familias.

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El embajador explicó que la delegación permanecerá en Colombia mientras su experiencia sea necesaria. “Por ahora estamos aquí continuando de labor en los sitios diferentes”, afirmó.

Rescate de atrapados en Colombia tras terremoto AFP

¿Qué significa la ayuda de Israel para Colombia?

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La llegada de los equipos ocurre mientras Colombia e Israel buscan abrir una nueva etapa en sus relaciones diplomáticas. Labi recordó que el canciller israelí estuvo en Cali durante la posesión del presidente Abelardo de la Espriella y sostuvo una conversación con el mandatario.

El funcionario reconoció que durante el gobierno anterior hubo diferencias entre ambos países, pero afirmó que ahora existe una intención de mejorar las relaciones y fortalecer la cooperación.

“Israel está con Colombia, Israel está apoyando Colombia”, afirmó Labi al referirse al mensaje que su país quiere transmitir durante la emergencia.

El embajador también destacó el trabajo conjunto con voluntarios colombianos, autoridades, Ejército y bomberos. “Estamos aquí trabajando hombro a hombro”, sostuvo.

La cooperación israelí, además de las labores de rescate, contempla apoyo técnico para identificar las condiciones de las estructuras afectadas y contribuir a que las autoridades puedan avanzar hacia la recuperación de las zonas impactadas por el terremoto.