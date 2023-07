“Este es el Gobierno para llenarnos”: ANT denuncia presunta estafa a ganaderos en reforma agraria

La Agencia Nacional de Tierras, ANT, dio a conocer los hombres que están en una conversación peleando por el presunto el pago de sobornos por parte de ganaderos que quieren aprovechar la reforma agraria para vender sus tierras a precio comercial.



"Este es el Gobierno es el Gobierno para llenarnos nosotros"



"Sí, esta oportunidad no se vuelve a presentar más nunca"



"Sí se ponen a chimbear y a pelear ellos los negocios los van a hacer internamente con las personas que están y eso"

Y es que la compra de tierras se está acelerando: en lo corrido del gobierno se han comprado casi 25.000 hectáreas y antes de agosto el número subirá a 40.000, eso, sin contar con que la agencia recibirá recursos adicionales para comprar miles de predios a toda velocidad.

Los presuntos estafadores le dicen a los ganaderos que si no les pagan la ANT no va a autorizar ningún pago porque ellos tienen ‘línea’ directa con el presidente Gustavo Petro, el presidente de la ANT, Gerardo Vega, y otros funcionarios públicos de alto nivel.

“Son indicios de que hay una banda criminal organizada con dinero, con grupos, con armas atrás que quieren controlar el mercado y los costos de la tierra”, dijo el presidente de la ANT, Gerardo Vega, al presentar la denuncia penal contra los presuntos estafadores.

Vega negó cualquier relación de la entidad o de cualquier funcionario del gobierno con estos dos hombres y dijo que el audio de la disputa entre ellos llegó a la entidad a comienzos de la semana por intermedio de una inmobiliaria que representa a varios ganaderos.

Desde el Ministerio de Agricultura anunciaron el inicio de una auditoría forense y mayores controles para evitar fuga de información. De hecho una de las razones de la pelea entre los hoy denunciados es que según ellos la gente con la que venían trabajando "se les fue" en el cambio de Gobierno y hoy están montando nuevamente el negocio con los nuevos funcionarios.

Los ganaderos interesados en vender su tierra pueden comunicarse al whatsapp +573118687902. A futuro la ANT planea poner en marcha un sistema de consulta digital para que puedan conocer de forma fácil y transparente el estado de su proceso.

