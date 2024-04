Este es el ministerio con la ejecución presupuestal más baja en 2023, ¿por qué?

Una evaluación llevada a cabo por la Procuraduría en su función preventiva dio a conocer resultados preocupantes respecto a la ejecución del presupuesto de inversión en varios ministerios durante el año fiscal 2023. Entre los más destacados por su deficiente ejecución se encuentra el Ministerio del Deporte, con un remanente de más de 241.000 millones de pesos sin comprometer, lo que representa un 27 % del presupuesto no ejecutado.

Esta situación se refleja también en otros ministerios como el de Comercio, Ambiente y Vivienda, donde más del 66 % de los valores contratados no fueron desembolsados, según revela el informe de la Procuraduría.

La procuradora delegada para la Función Pública, Claudia Hernández, explicó en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, las implicaciones de esta baja ejecución presupuestal. La funcionaria señaló que esta situación no solo afecta el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo y las políticas públicas, sino que también puede dar lugar a posibles faltas administrativas y afectar la transmisión de los principios de planificación y anualidad presupuestal.

“El Ministerio de la Igualdad no lo teníamos en el presupuesto el año pasado porque si bien se creó cuando entró en funcionamiento cuando ya se le iba a dar la planta personal, no fue posible dársela el año pasado porque no estaba dentro del presupuesto”, explicó sobre por qué dicho ministerio no aparece en al lista.

El informe presentado por la Procuraduría indica que de los billones de pesos aprobados por el Congreso para el presupuesto de inversión, se dejaron de comprometer o contratar 8 billones de pesos, siendo 7 billones concentrados en siete sectores administrativos.

“El sector de deporte y recreación dejó de ejecutar doscientos 41.000 millones de pesos de un presupuesto de 841 billones, lo que indica que dejó de ejecutar el veintisiete por ciento de su presupuesto”, explicó.

La baja ejecución presupuestal, además de sus repercusiones directas, también conlleva un impacto en la realización de proyectos y servicios para los cuales se destinaron los recursos. Por ello, la Procuraduría realizará un análisis detallado para determinar qué proyectos se vieron afectados en cada ministerio y realizará llamados a aquellos con baja ejecución para instarlos a cumplir con su presupuesto.

La entrevista completa: