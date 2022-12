Este lunes será la primera reunión de Gobierno Duque con Mesa de Concertación Laboral

Mientras el Congreso de la República se alista para dar debate al polémico proyecto de ley del uribismo que busca dar facultades extraordinarias al presidente de la República, Iván Duque, para concretar un incremento extraordinario al salario mínimo, este lunes se llevará a cabo la primera reunión de la Mesa de Concertación Laboral.



En la cita se encontrarán delegados del Gobierno Nacional, gremios y trabajadores con el propósito de arrancar las discusiones sobre el alza que, para 2019, tendrá el salario mínimo. Sin embargo, la propuesta del Centro Democrático, partido del presidente Duque, aún no sería revisada.



“Nosotros vamos a tener la primera reunión de la Mesa de Concertación este lunes porque la idea es que también esa mesa se active mucho más para lograr que la relación empresario-trabajador se enriquezca cada día”, anunció la ministra de Trabajo, Alicia Arango, desde Socorro, Santander.

Arango insistió en la necesidad del “diálogo social” como factor determinante para lograr consensos alrededor de este espinoso tema que cada año enfrenta a los distintos sectores y que en 2018 tendrá un elemento adicional: la inminente Reforma Tributaria que se espera radique el Ministerio de Hacienda.

“Las sociedades tienen tres componentes: Gobierno, empresarios y trabajadores. Todos tienen que estar en el mismo nivel porque no podemos permitir que la balanza se incline a un lado; eso genera abusos por parte de los empresarios o abusos de los trabajadores y un desbalance que no le cae bien a Colombia”, puntualizó la funcionaria.

De hecho, la ministra reiteró la propuesta de que exista un ejercicio de diálogo social entre empresarios y trabajadores, una vez al mes, distinto a la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.