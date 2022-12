Este martes vence plazo para que Farc entregue a menores de edad

Pastor Alape, representante de las Farc, en el Consejo Nacional de Reincorporación manifestó que se busca que los jóvenes que hace unos meses cumplieron la mayoría de edad, sean tenidos en cuenta para los programas de reincorporación de menores.

Las Farc esperan que este martes antes de la media noche haya un acuerdo, para que estos jóvenes sean aceptados en el programa diferencial de vida, que fue aprobado para menores de 18 años, en el marco de los acuerdos de La Habana.

“Nos estamos reuniendo con el gobierno para que mañana antes de las 12 de la noche hayamos terminado, y se le haya podido decir al ICBF si va a mirar a estos muchachos y muchachas como presos, como sujetos de derechos o como excluidos”, explicó Alape.

El pasado 11 de agosto, las Farc advirtieron que el Estado no obligará a los menores a salir de sus filas, si ellos no lo desean.

"Me tocó ir a Chocó a visitar chicas y chicos para convencerlos de que se salieran y hoy me están diciendo que los traicioné porque los metí a un programa que no les está cumpliendo”, advirtió.

Según lo acordado en La Habana, si los menores no salen de las zonas veredales, quienes los tengan bajo su cargo no se podrán beneficiar de la Justicia Especial para la Paz.

