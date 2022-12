Esto es el mundo al revés: Naturgas tras condena al Estado por atentado de Farc

El Tribunal Contencioso de La Guajira condenó a la empresa PROMIGAS S.A. E.S.P. y a la Nación, a través del Ministerio de Minas y Energía, a indemnizar con 5 mil millones de pesos a las familias que se vieron afectadas con la explosión ocurrida el 21 de octubre del 2001, en un tramo del tubo empleado para el transporte de gas natural en la vía Riohacha - Maicao, en el sector ‘El Patrón’, en el gasoducto Ballenas – Barranquilla.





Según el fallo del Tribunal, el Estado y Promigas deberán destinar el dinero para reparar a las víctimas de la explosión que ese día causó la muerte a 7 personas y dejó heridas a 11 más.



En entrevista con BLU Radio, el presidente del gremio de productores de gas (Naturgas), Orlando Cabrales, lamentó la decisión de “responsabilizar tanto a la compañía, en este caso Promigas, como al Ministerio de Minas”.



“Esto es el mundo al revés porque claramente demuestra el hecho del tercero y esto genera una gran incertidumbre jurídica con un argumento que a veces uno se pregunta, que es que el Tribunal dice que la sola existencia del gasoducto por sí sola genera un riesgo, que era un hecho que no era totalmente previsible”, lamentó.



El juez mencionó tres razones para tomar la decisión: que el mismo contrato entre el MinMinas y Promigas crea por sí un riesgo; que no era totalmente imprevisible por las condiciones de seguridad del área, y que se trataba de una actividad peligrosa.



Promigas había presentado un recurso ante el Tribunal alegando que no tenía responsabilidad de los hechos ya que la explosión no fue producto de una falla técnica o de operación.



La empresa había señalado, además, que cuando fue instalado el gasoducto, los terrenos se encontraban en condición de baldíos y no estaban habitados.