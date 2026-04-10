"Esto ya es de vida o muerte": drama de colombianos detenidos en la cárcel El Rodeo en Venezuela

La situación de los ciudadanos colombianos detenidos en el centro penitenciario El Rodeo, en Venezuela, ha pasado de ser una preocupación legal a una crisis humanitaria de "vida o muerte". Jorge Cañas, hermano de Carlos Alberto Cañas, quien cumple este mes 19 meses privado de la libertad, denunció en entrevista con Mañanas Blu que la situación es crítica, especialmente tras recientes reportes de violencia y disturbios dentro del penal.



De detenciones arbitrarias a un "secuestro literal"

Según el relato de Cañas, las detenciones de varios colombianos se intensificaron a partir de las elecciones de 2024 en Venezuela, bajo acusaciones de terrorismo de las cuales, asegura, no se ha presentado prueba alguna. "Es un secuestro literal porque no hay forma de probar. Ni siquiera la cancillería pidió las pruebas de de qué era lo que les estaba acusando y no se las dan", afirmó el familiar, destacando que su hermano es un comerciante con sus documentos al día y sin antecedentes judiciales.

Elecciones en Venezuela Foto: AFP

A pesar de que el gobierno venezolano promulgó una ley de amnistía, los familiares denuncian una discriminación por nacionalidad. "Liberaron a todos los venezolanos que estaban en el supuesto caso de terrorismo y no liberaron a los colombianos. Nos dicen que el caso de los colombianos ya es un problema diplomático".



Tensión en El Rodeo: Comunicación a gritos desde una loma

La incertidumbre alcanzó un punto álgido recientemente tras noticias de conflictos dentro de la cárcel El Rodeo, ubicada en el estado de Miranda. Ante la falta de información oficial y la negativa de las autoridades venezolanas de permitir el ingreso de abogados o asistencia consular, las familias han tenido que recurrir a métodos desesperados para obtener noticias.

"Familiares de venezolanos... se suben a una loma y en esa loma gritan para que los presos los escuchen y se comunican... se enteraron de la violencia que hubo porque estaban los colombianos haciendo una protesta pacífica", relató Cañas.

El reporte inicial de un muerto y tres heridos ha sumido a las familias en la angustia, pues aunque luego se indicó que la persona presuntamente fallecida estaría viva pero grave, no hay confirmación oficial.



Incluso, Cañas mencionó que desde el penal se escuchó el nombre de su hermano: "gritaron Cañas varias veces, después nos informaron que es que estaban gritando todos los que estaban heridos".



El llamado urgente a la Casa de Nariño

Aunque la Cancillería, a través del vicecanciller Mauricio Jaramillo, ha manifestado estar gestionando la revisión de los casos, los familiares consideran que la respuesta diplomática ha sido insuficiente y repetitiva. Para Jorge Cañas, la responsabilidad también recae en el Estado colombiano por no presionar con la firmeza necesaria para proteger a sus ciudadanos en el exterior.

"Nosotros siempre hemos pedido al presidente que si él se sienta a hablar y a negociar eso porque aquí no hay posibilidad de algo más, es de presidente a presidente", enfatizó.

Escuche aquí la entrevista: