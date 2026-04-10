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Blu Radio  / Nación  / "Esto ya es de vida o muerte": drama de colombianos detenidos en la cárcel El Rodeo en Venezuela

"Esto ya es de vida o muerte": drama de colombianos detenidos en la cárcel El Rodeo en Venezuela

A pesar de que el gobierno venezolano promulgó una ley de amnistía, los familiares denuncian una discriminación por nacionalidad. "Liberaron a todos los venezolanos que estaban en el supuesto caso de terrorismo y no liberaron a los colombianos. Nos dicen que el caso de los colombianos ya es un problema diplomático".

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