Estoy peor que un preso; me declaro en huelga de hambre: el drama del profesor Altamirano en China

No termina el calvario para el profesor colombiano John Altamirano, quien ha sido internado en varias ocasiones en China tras enfermarse de COVID-19 . En las últimas horas, el docente fue hospitalizado nuevamente en Hangzhou, China.

En diálogo con Mañanas BLU, Altamirano dijo que se declarará en huelga de hambre, con el objeto de buscar ayuda: “En este momento me estoy declarando en huelga de hambre. No puedo seguir viviendo de arroz. Necesito que por favor alguien me ayude”.

El docente dijo que no tiene COVID-19 y, pese a eso, lo mantienen encerrado: “Son las regulaciones de acá, son estrictas, pero ya, sin querer criticar, mis derechos humanos se están viendo vulnerados".

En medio de la conversación, Altamirano no aguantó las lágrimas y manifestó su inconformismo con la manera cómo se ha manejado su caso por las autoridades chinas.

“No vine a hacer nada malo, no soy una persona mala. No teníamos conocimiento que si uno salía positivo acá lo iban a hospitalizar. Llevo tres meses encerrado”, indicó.

El profesor manifestó que viajó a China en agosto para trabajar en un colegio de Beijing como docente internacional. Antes del viaje, se tomó pruebas de COVID-19, que arrojaron resultados negativos.

Sin embargo, enfermó y, pese a que las reiteradas pruebas que han dado negativo, lo siguen asilando, una y otra vez.

“Después de los dos meses que pasé en este hospital, salieron esas dos benditas pruebas negativas. Después de esos me llevan a un hotel, porque hay que hacer 14 días más. En esos días me traían al hospital para más test, que salieron negativos. Yo ya podría salir, pero como no tengo casa acá me dijeron que me fuera a otro hotel por otros 14 días”, explicó.

Añadió que no puede mandar fotos ni videos de su estado a su familia y añadió que su condición es 10 veces peor que la de un preso.

“Mi condición es 10 veces peor que la de un detenido. Un detenido tiene derecho al menos una hora o unos minutos a tomar el sol. Hace tres meses que no hago un baño de sol. Un preso puede hablar con otras personas, puede recibir visitas. Yo no”, indicó.

Agregó que su salud mental está muy afectada por el encierro y expresó que extraña a su familia. Por esta razón, pidió a las autoridades que lo dejen viajar a Colombia, hacía sea en un “traje de astronauta”.

“Que me saquen de aquí en un traje especial si consideran que soy contagioso, pero que me saquen de aquí”, puntualizó.

Escuche el relato del profesor Altamirano en Mañanas BLU:

