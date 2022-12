Estoy sorprendido: habla padre de niño al que su mamá le quemó manos en Miami

A propósito, Luis Miguel Cárcamo, padre del niño, y quien convivió con la mujer por varios años, dijo en BLU Radio que no ha podido ver a su hijo y se declaró sorprendido por este hecho.



“Repudio esta situación. Me duele como padre que soy. No entiendo por qué lo hizo, cuáles fueron sus razones”, dijo.



Añadió que espera una llamada de la embajada colombiana para seguir el debido procedimiento.



La mujer fue dejada en libertad y, según el reporte de las autoridades, justificó su actuación afirmando que trató de corregir a su hijo de varias maneras, pero no fue posible.



