Estudiantes de Mocoa piden aplazar pruebas ICFES por falta de preparación

Varios estudiantes del municipio de Mocoa le solicitaron el presidente Juan Manuel Santos que aplazara las pruebas Saber ICFES en el municipio por considerar que no están aún capacitados para presentarlas luego de la catástrofe se vivió hace dos semanas.



Cristian Cortés es el personero del colegio Ciudad Mocoa, tiene 17 años y su sueño es ser doctor.



Él, como miles de estudiantes que cursan grado 11 en el municipio, deben realizar las pruebas ICFES Saber el próximo mes de agosto.



Debido a todo lo que ocasionó la avalancha, varios estudiantes como Cristian consideran que no están en capacidades para hacer las pruebas y se ven en desventaja comparándose con otros departamentos, por lo que piden que estas pruebas se aplacen, ya que la mayoría de estudiantes de Mocoa aspiran a tener una beca por los buenos resultados que puedan obtener en las pruebas.



El presidente Juan Manuel Santos, aunque no respondió directamente esta solicitud, sí anunció que ofrecerá más de 200 becas estudiantiles para los jóvenes que quieran cursar carreras técnicas y profesionales.