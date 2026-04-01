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Blu Radio  / Nación  / Evite sorpresas en Semana Santa: recomendaciones del Acueducto antes de salir de viaje

Evite sorpresas en Semana Santa: recomendaciones del Acueducto antes de salir de viaje

Antes de emprender su viaje en Semana Santa, es clave dedicar unos minutos a revisar el estado general de su vivienda. Esto recomienda el Acueducto.

recomendaciones antes de irse de viaje del acueducto.jpg
Lo que debe saber para dejar su casa segura antes de irse de viaje en Semana Santa; esto dice el Acueducto.
Foto: Freepik.
Por: Coralina Durán
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Actualizado: 1 de abr, 2026

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