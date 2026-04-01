Evite sorpresas en Semana Santa: recomendaciones del Acueducto antes de salir de viaje

En Semana Santa, mientras las carreteras se llenan de viajeros y los aeropuertos registran un aumento en el flujo de pasajeros, miles de hogares quedan en silencio. Puertas cerradas, luces apagadas y rutinas en pausa marcan estos días en los que muchas familias deciden salir de la ciudad para descansar.

Sin embargo, ese descanso puede verse interrumpido por imprevistos en casa si no se toman precauciones básicas antes de viajar. Fugas de agua, taponamientos o daños en las redes internas son algunos de los problemas más comunes que pueden surgir durante la ausencia de los propietarios.

En este contexto, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá emitió una serie de recomendaciones clave para evitar inconvenientes en los hogares durante la temporada de Semana Santa.



Recomendaciones del Acueducto si va a salir de viaje en Semana Santa

Antes de emprender su viaje en Semana Santa, es clave dedicar unos minutos a revisar el estado general de su vivienda. Pequeñas acciones preventivas pueden evitar daños mayores mientras está fuera, especialmente en lo relacionado con el sistema de agua y drenaje. Por ello, el Acueducto insiste en adoptar medidas básicas que garanticen la seguridad del hogar durante su ausencia.



Cierre del suministro y revisión general

Una de las principales sugerencias es cerrar el registro de entrada de agua de la vivienda antes de salir. Esta medida permite prevenir fugas, goteos o incluso inundaciones que podrían pasar desapercibidas durante varios días.

Asimismo, si la vivienda cuenta con tanque de almacenamiento, es importante cerrar la llave de entrada de agua, así como verificar que todos los grifos y duchas queden completamente cerrados.



Grifo de agua en casa. Foto: Alcaldía de Bogotá.

Limpieza y prevención de taponamientos

Otro aspecto fundamental es dejar en orden las áreas que pueden generar obstrucciones. La EAAB recomienda retirar basura y residuos de rejillas, canales, tejados, cubiertas y sótanos, ya que estos pueden causar taponamientos en las redes de drenaje.

También se aconseja ubicar materas y plantas en lugares adecuados para evitar que hojas secas caigan en los sifones. De igual forma, es clave asegurarse de que estos cuenten con sus tapas y evitar barrer residuos hacia ellos.



Recomendaciones al regresar

Al volver del viaje, los usuarios deben abrir nuevamente el registro general de agua y los grifos. Si el líquido presenta cambios en el color, lo más recomendable es dejarlo correr por algunos minutos hasta que se normalice, ya que esto puede ocurrir por el estancamiento en las tuberías durante la ausencia.



Cuidado incluso si se queda en casa

Para quienes no salen de la ciudad, la entidad también hace un llamado a mantener buenas prácticas en casa. Estas medidas, aunque sencillas, pueden marcar la diferencia entre un regreso tranquilo o una emergencia doméstica:

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