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Vías en Semana Santa: autoridades reportan cierres y anuncian medidas para Plan Retorno

Frente al incremento masivo de viajeros, la Policía Nacional ha reforzado su campaña "No más excusas en la vía", centrada en tres pilares fundamentales para evitar nuevas tragedias.

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