Vías en Semana Santa: autoridades reportan cierres y anuncian medidas para Plan Retorno

La jornada de movilidad en el marco de la Semana Santa se ha visto empañada por un grave siniestro vial en el departamento de Cundinamarca.

De acuerdo con el reporte oficial entregado por el coronel Edwin Argüello, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, un trágico accidente ocurrió aproximadamente a las 05:39 horas en la vía que comunica a Zipaquirá con Ubaté, específicamente en la zona de la caseta del peaje.



Detalles del accidente en la vía Zipaquirá-Ubaté

El siniestro se produjo cuando un tractocamión, presuntamente por fallas mecánicas, perdió el control y colisionó con una hilera de vehículos que esperaban en el peaje.

El balance es devastador: "Lamentablemente hay 11 vehículos implicados. Siete vehículos se incineraron por el choque, dos personas fallecidas y 19 lesionados, entre ellos dos menores de edad", detalló el coronel Argüello.

Ante la magnitud del evento, las autoridades procedieron al cierre total de la vía para realizar las labores de policía judicial y limpieza del corredor.



El director de Tránsito enfatizó que la prioridad inicial fue la "evacuación primaria de los lesionados para que sean atendidos de manera prioritaria".

Se espera que el flujo vehicular se normalice gradualmente tras finalizar el peritaje en la zona del siniestro.



Recomendaciones de seguridad y campaña "No más excusas"

Frente al incremento masivo de viajeros, la Policía Nacional ha reforzado su campaña "No más excusas en la vía", centrada en tres pilares fundamentales para evitar nuevas tragedias:

Administrativo: Portar la documentación del vehículo y conductor al día

Técnico: Realizar una revisión preoperacional exhaustiva de frenos, llantas, luces y cinturones

Humano: Generar conciencia sobre la responsabilidad de transportar seres queridos

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Para garantizar el cumplimiento de estas normas, se han dispuesto cerca de 5,000 hombres y mujeres de la Dirección de Tránsito y Transporte en los principales corredores viales del país.



Restricciones de carga y estado de las vías nacionales

Para facilitar el tránsito de vehículos particulares, se ha implementado una restricción para vehículos de carga en Cundinamarca que rige desde las 12:00 del mediodía hasta las 11:00 de la noche.

Respecto al estado general de las carreteras, se reportan las siguientes novedades:

Antioquia: Presenta normalidad general, a excepción de un cierre total en la vía Arboletes-San Juan de Urabá

Huila: Pasos a un carril en los sectores de Gigante y Garzón

Boyacá: Cierres parciales que no generan traumatismos mayores en la movilidad



Preparativos para el Plan Retorno y Pico y Placa Regional

Trancones entrando a Bogotá plan retorno Foto: secretaria de Movilidad

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Las autoridades ya tienen la mirada puesta en el cierre del puente festivo más largo del año. El Plan Retorno se concentrará principalmente el sábado y domingo, con especial atención en los ingresos a Bogotá.

El coronel Argüello confirmó la aplicación del Pico y Placa Regional y el uso de medidas de agilidad como el "3 por 1" en semáforos y sistemas reversibles en la Vía al Llano (desde Acacías) y el corredor La Mesa-Mosquera

Asimismo, se ha declarado como prioridad nacional la movilidad en la Autopista Sur (Soacha), donde se incrementará el pie de fuerza para evitar los habituales represamientos en el peaje de Chusacá.

Escuche aquí la entrevista: