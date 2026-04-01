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Blu Radio  / Nación  / Ideam prevé lluvias intensas en regiones Andina y Pacífica durante Semana Santa

Ideam prevé lluvias intensas en regiones Andina y Pacífica durante Semana Santa

Las precipitaciones más fuertes se registrarían desde el viernes en varios departamentos del país. Autoridades mantienen más de 500 municipios en alerta por riesgo de deslizamientos.

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