Ideam prevé lluvias intensas en regiones Andina y Pacífica durante Semana Santa

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico del clima para el país, en medio del aumento de desplazamientos por el puente festivo, y advirtió sobre lluvias significativas en varias regiones.

En diálogo con Blu Radio, Cristian Arango, coordinador del grupo de análisis y pronóstico del tiempo, señaló que las condiciones climáticas han venido cambiando de manera constante en los últimos días. Inicialmente, se estimaba baja probabilidad de lluvias en la región Caribe; sin embargo, estas se concentrarán principalmente hacia el centro y sur del país.

En la Orinoquía y la Amazonía, las precipitaciones estarán focalizadas hacia el occidente, con reportes de lluvias fuertes en sectores de Meta y Caquetá. Entre tanto, en las regiones Andina y Pacífica se prevé un panorama más lluvioso durante toda la semana, con intensificación a partir del viernes.

Esto dijo el Ideam al respecto. Foto: Alcaldía de Bogotá e Ideam

Las precipitaciones más fuertes se esperan en departamentos como Antioquia, Santander y Boyacá, donde posteriormente se desplazarán hacia el sur de este último y zonas limítrofes con Casanare y Cundinamarca. De igual forma, se mantendrán lluvias en el Eje Cafetero, especialmente en Caldas y el norte de Risaralda.



En Tolima y Huila también se registrarán precipitaciones, principalmente en el norte y oriente, aunque se prevé una leve disminución hacia el fin de semana. En la región Pacífica, los mayores volúmenes de lluvia se concentrarán en Chocó, Cauca y sectores del centro y oriente de Nariño.

El Ideam también reportó un aumento en las alertas por deslizamientos de tierra. Actualmente, 510 municipios del país presentan algún nivel de alerta, de los cuales 82 se encuentran en alerta roja. Estas se concentran principalmente en Chocó, Tolima, Meta, Nariño y Antioquia.

En cuanto a las condiciones hidrológicas, se mantienen alertas rojas en sectores de las cuencas de los ríos Magdalena, Cauca y Orinoco, debido al incremento en los niveles por las lluvias recientes.

Defensa Civil Seccional Valle

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Por otro lado, las alertas por incendios de cobertura vegetal han disminuido en la Orinoquía, pero han aumentado en la región Caribe, especialmente en los departamentos de Magdalena y Cesar.

Ante este panorama, las autoridades recomendaron a los viajeros consultar el estado de las vías a través de los canales oficiales y planificar sus desplazamientos teniendo en cuenta las condiciones climáticas. Asimismo, insistieron en la importancia de tomar precauciones, realizar revisiones mecánicas a los vehículos y mantenerse informados sobre las alertas vigentes en las zonas de destino.