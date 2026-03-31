Alerta en Santander: cientos de campesinos incomunicados por lluvias y deslizamientos

Las intensas lluvias que persisten en el departamento de Santander mantienen en alerta roja y naranja a por lo menos 15 municipios, donde las emergencias siguen en aumento, especialmente en las vías rurales.

Uno de los panoramas más críticos se registra en los municipios de San Vicente de Chucurí, Lebrija, Landázuri, Charalá y Betulia, donde cerca de 22 mil personas, en su mayoría campesinos, permanecen incomunicadas debido a deslizamientos de tierra, caída de rocas y desbordamientos de quebradas.

La situación más grave se presenta en el sector El Tambo, afectado por la creciente de la quebrada Palermo. Así lo confirmó Eduard Sánchez, jefe de Gestión del Riesgo en Santander, quien explicó que con maquinaria amarilla se adelantan trabajos para habilitar el paso en zonas como Tambo Redondo y mitigar los impactos de la emergencia.

#TopBlu Santander mantiene alerta roja y naranja en 15 municipios por intensas lluvias #VocesySonidoshttps://t.co/HgX0RV5Ng9 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 31, 2026

En Bucaramanga, las lluvias también han generado afectaciones importantes. La caída de árboles en al menos seis sectores, entre ellos Colorados y Terrazas, provocó interrupciones en la movilidad durante varias horas.



Didier Rodríguez, de la Oficina de Gestión del Riesgo, informó que se adelantan verificaciones en distintos puntos de la ciudad tras los reportes ciudadanos. “Se presentó la caída de árboles, afectaciones en algunas vías y viviendas”, señaló el funcionario.

Lluvias en el comienzo de la Semana Santa generan emergencias en Santander #VocesySonidos https://t.co/5VsL7ikcVp — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 30, 2026

En San Vicente de Chucurí se mantiene la alerta por desbordamientos de quebradas y nuevos deslizamientos, lo que agrava la situación humanitaria en zonas rurales.

Las autoridades continúan en máxima alerta y trabajan con maquinaria para restablecer la conectividad y atender a las comunidades afectadas, mientras se hace un llamado a la ciudadanía a extremar precauciones ante la persistencia de las lluvias en el departamento.