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Alerta en Santander: cientos de campesinos incomunicados por lluvias y deslizamientos

En San Vicente de Chucurí se mantiene la alerta por desbordamientos de quebradas y nuevos deslizamientos.

FORO EMERGENCIA LLUVIAS SAN VICENTE DE CHUCURÍ.jpg
FOTO: Emergencias lluvias San Vicente de Chucurí - suministrada por Gestión de Riesgo de Santander
Por: Javier Rodríguez
|
Actualizado: 31 de mar, 2026

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