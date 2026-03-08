Fuerte tormenta eléctrica en San Vicente de Chucurí: sin luz a minutos del cierre de votaciones

A pocos minutos del cierre de las votaciones de este domingo, una fuerte lluvia acompañada de tormentas eléctricas genera preocupación en el municipio de San Vicente de Chucurí, donde las autoridades locales están en alerta ante posibles emergencias y el desarrollo del conteo de votos.

El alcalde del municipio, Óscar San Miguel, informó que desde hace más de una hora y media se registran precipitaciones intensas con fuertes vientos, situación que ya empieza a generar afectaciones en algunos afluentes que atraviesan el casco urbano.

“Hace más de una hora y media está lloviendo muy fuerte, con vientos. Tenemos reportes de crecientes súbitas en los afluentes que atraviesan el casco urbano y la gente está preocupada por el conteo de votos”, señaló el mandatario local.

Ante el riesgo de fallas en el servicio de energía por la tormenta, la Alcaldía ya solicitó el apoyo para contar con una planta eléctrica que garantice el proceso electoral una vez cierren las urnas.



“Estamos solicitando una planta eléctrica para tenerla lista hacia las 4 de la tarde. Ya pedimos a Bomberos la instalación de la planta para asegurar todas las garantías del proceso electoral”, explicó San Miguel.

El alcalde también advirtió sobre el riesgo de derrumbes en las vías del municipio, una situación recurrente en temporada de lluvias.

“Tememos derrumbes, que es algo que nos ha tocado todo el tiempo cada vez que llueve. Estamos tratando de resolver todas las garantías para el proceso electoral”, agregó.

Inicialmente, en San Vicente de Chucurí se esperaba la participación de cerca de 11.000 votantes; sin embargo, según el mandatario, las lluvias de las últimas horas habrían reducido la asistencia a los puestos de votación durante la tarde.

Las autoridades locales se mantienen en monitoreo permanente de los niveles de los afluentes y de las condiciones climáticas mientras avanza el cierre de la jornada electoral y el inicio del escrutinio.