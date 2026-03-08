En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Fuerte tormenta eléctrica en San Vicente de Chucurí: sin luz a minutos del cierre de votaciones

Fuerte tormenta eléctrica en San Vicente de Chucurí: sin luz a minutos del cierre de votaciones

Autoridades gestionan una planta eléctrica para garantizar el conteo de votos ante la tormenta que azota al municipio de San Vicente de Chucurí.

Taponamiento de alcantarillas en San Vicente de Chucurí Santander
Imagen de la comunidad. Taponamiento de alcantarillas en San Vicente de Chucurí Santander
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de mar, 2026
Editado por: Alix Salamanca

