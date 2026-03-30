Condenan a más de 16 años de prisión a hombre por abuso sexual en Santander

Un juez de la República condenó a 16 años y 6 meses de prisión a Andrés Suárez Coy, tras ser hallado responsable del delito de acceso carnal violento agravado contra una mujer, en hechos ocurridos en zona rural del municipio de Puente Nacional, Santander.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, el condenado, en compañía de otro hombre, ingresó por la fuerza a la vivienda de una mujer de 48 años el 25 de julio de 2023, donde la sometieron a múltiples agresiones sexuales, causándole graves afectaciones físicas y psicológicas.

El ente acusador logró demostrar la responsabilidad de Suárez Coy gracias a las pruebas recopiladas durante el proceso judicial. Tras la agresión, la víctima logró pedir ayuda, lo que permitió la captura de los responsables y el avance del caso ante la justicia.

Por estos mismos hechos, en octubre de 2025 ya había sido condenado otro de los implicados, identificado como Yimmi Salcedo Ulloa Castillo, también por el delito de acceso carnal violento agravado.



Durante el 2024 fueron denunciados 1.280 casos de violencia intrafamiliar en el departamento de Santander, siendo la región del país con más hechos de violencia contra mujeres y niños.

Este caso se suma a las acciones que adelantan las autoridades en Santander para combatir la violencia de género y garantizar justicia a las víctimas. Desde la Fiscalía reiteraron el llamado a denunciar este tipo de delitos y recordaron que existen rutas de atención para proteger a las personas afectadas a través de la línea 144 y la página web.