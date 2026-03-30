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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Condenan a más de 16 años de prisión a hombre por abuso sexual en Santander

Condenan a más de 16 años de prisión a hombre por abuso sexual en Santander

Durante el 2024 fueron denunciados 1.280 casos de violencia intrafamiliar en el departamento de Santander. Varios de estos hechos son de violencia sexual.

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