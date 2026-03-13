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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Padres de colegio distrital en Suba denuncian presunto abuso sexual de un profesor

Padres de colegio distrital en Suba denuncian presunto abuso sexual de un profesor

Según denuncian varios padres de las estudiantes involucradas se tratría de un profesor de inglés del Colegio Nueva Zelandia en Suba. Denuncian que el maestro sigue vinculado.

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