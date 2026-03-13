Padres de colegio distrital en Suba denuncian presunto abuso sexual de un profesor

En las últimas horas, algunos padres de familia del Colegio Nueva Zelandia de Suba realizaron varias manifestaciones pacíficas a las afueras de la institución, denunciando reiterados presuntos casos de abuso sexual por parte de un profesor de inglés a varias estudiantes del colegio.

Dentro del relato de los apoderados, aseguran que hay mensajes por chat y algunos audios en los que el docente busca acercamientos con las menores. Pruebas que han sido entregadas a la Fiscalía, ya que al conocer este caso fue denunciado.

Una de las madres le comentó a este medio que una de las situaciones fue en octubre del 2025 en medio de una fiesta de Halloween dentro del colegio. Sin embargo, por algunas presuntas presiones del maestro a la estudiante, ella decidió contarlo a su familia el pasado 23 de febrero del 2026. Dentro de la denuncia, cuenta que este maestro no le dicta clase directamente a su hija, sino que buscaba acercamientos en momentos aparte.

“Nosotros vinimos el martes 10 de marzo tras enterarnos de eso para hacer un plantón pacífico junto con otra mamá. Y cuando llegamos acá, varias personas se enteraron de lo sucedido. Tanto así que otras mamás nos comentaron que ese profesor estaría haciendo lo mismo con otras niñas”, contó una de las madres.



En ese mismo contexto, Blu Radio conoció otro testimonio de una madre de una estudiante de 11 que denuncia a este mismo maestro de inglés, que también estaría presuntamente abusando de su hija de 16 años. Según relata, este hombre se acercaba a ellas cuando las encontraba en un momento vulnerable.

“Es una persona que acerca muy fácil a ellas. Cuando se acercó a mi hija, ella estaba en un momento muy vulnerable. Este año se intentó sobrepasar con ella y mi hija le dijo que no. Tanto así que le enviaba dinero a Nequi y ella está muy atemorizada porque la manipulaba diciendo: "Tú accediste, tú aceptaste", mencionó otra de las madres.

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Ambas madres coinciden en que esto sucedió en octubre del 2025, pero al ser un tema en boca de varias personas, decidieron hacer público el caso y denunciarlo ante las autoridades. Por su cuenta, las madres relatan que, al conocer lo sucedido, desde la rectoría del colegio le dieron una licencia al maestro mientras la situación se aclara. Sin embargo, a la fecha, no hay señales de su paradero.

Por otro lado, hay incertidumbre en la comunidad, ya que el presunto responsable vive muy cerca a las intalaciones del colegio y denuncian sentir temor por sus hijas ante cualquier represalia que pueda tomar este sujeto al conocerse las denuncias.

Así las cosas, el caso ya está en manos de la Secretaría de Eduación y aseguran qquye se activaron los protocolos para la protección y restablecimientos de ls derechos por medio del ICBF. Así mismo, se activó el acceso a la justicia mediante la interposición de la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, y se solicitó apertura de indagación disciplinaria contra un docente presuntamente involucrado.