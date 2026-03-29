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Santander celebra el Domingo de Ramos con conciencia ambiental

Con la entrega de miles de plantas, la CDMB refuerza la protección de especies emblemáticas como la palma de cera y el loro orejiamarillo, integrando tradición y conservación.

Autoridad ambiental entrega plantas en Santander para el Domingo de Ramos
Imagen de la CDMB. Autoridad ambiental entrega plantas en Santander para el Domingo de Ramos
Por: Alix Salamanca
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Actualizado: 29 de mar, 2026

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