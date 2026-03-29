Santander celebra el Domingo de Ramos con conciencia ambiental

En el marco del Domingo de Ramos, la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) desarrolla una campaña ambiental en 13 municipios del departamento, entregando 35.000 plantas como alternativa a la palma de cera.

La entrega se realiza en iglesias y espacios públicos para que los ciudadanos adopten alternativas sostenibles durante la celebración religiosa y contribuyan a la protección de los ecosistemas andinos.

Esta especie, símbolo nacional, cumple un papel clave en los ecosistemas andinos, protegiendo suelos, fuentes de agua y sirviendo de refugio a aves y mamíferos locales.

Según Ximena Marcela Reyes, asesora de Negocios Verdes de la CDMB, la iniciativa busca que los ciudadanos celebren sus tradiciones sin afectar la biodiversidad.



“Muchas especies dependen de la palma de cera, especialmente el loro orejiamarillo, que anida en sus troncos. Además, su conservación es vital para los bosques de niebla y el equilibrio de los ecosistemas andinos”, puntualizó.

La entrega de plantas busca concienciar a la comunidad para que adopte prácticas sostenibles y contribuya a la protección del medio ambiente durante las festividades religiosas.

La CDMB recuerda que la tala y el uso de palma de cera están prohibidos por la ley colombiana, y que su preservación garantiza la supervivencia de especies y la protección de recursos hídricos.

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Con esta campaña, la CDMB refuerza su compromiso con la educación ambiental y la promoción de alternativas responsables que permiten a los santandereanos mantener sus tradiciones respetando la naturaleza.