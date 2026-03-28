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Semana Santa Segura: Policía Metropolitana de Bucaramanga intensifica operativos

Con operativos en centros comerciales, iglesias y sitios turísticos, las autoridades buscan garantizar la seguridad de propios y visitantes durante Semana Santa y lugares de gran afluencia.

Medidas de seguridad en Bucaramanga durante la Semana Santa
Imagen de las autoridades. Medidas de seguridad en Bucaramanga durante la Semana Santa
Por: Alix Salamanca
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Actualizado: 28 de mar, 2026

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