Semana Santa Segura: Policía Metropolitana de Bucaramanga intensifica operativos

La Policía Metropolitana de Bucaramanga activó un amplio dispositivo de seguridad para garantizar la convivencia y protección de propios y visitantes durante la temporada de Semana Santa.

Uniformados estarán presentes en centros comerciales, iglesias, parques, terminales de transporte y principales ejes viales, ejecutando acciones estratégicas orientadas a la prevención del delito, control del contrabando, lucha contra el hurto y prevención de la extorsión.

Como parte de la iniciativa “Semana Santa Segura”, se implementarán campañas educativas de tránsito dirigidas a conductores, peatones y pasajeros, además de verificar que el transporte público cumpla con las condiciones técnico-mecánicas y documentación exigida para garantizar una movilidad segura.

La Policía Metropolitana también fortalecerá la vigilancia para prevenir delitos que afectan la seguridad ciudadana, como hurto a residencias y comercios, homicidios, secuestros, extorsión, delitos sexuales y terrorismo.



El brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, hizo un llamado a los habitantes a disfrutar con tranquilidad la Semana Mayor.

“Invitamos a toda la ciudadanía a vivir esta Semana Santa Segura en un ambiente de respeto y responsabilidad, nuestro compromiso con la seguridad es permanente, pero necesitamos que cada ciudadano se involucre con la prevención”.

Las autoridades recomiendan a los viajeros no divulgar la ausencia de su hogar, usar cinturón de seguridad, revisar el vehículo antes de salir, no dejar objetos de valor visibles y estacionar en lugares seguros, así como verificar servicios turísticos y realizar reservas únicamente en plataformas confiables.

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Los ciudadanos pueden reportar cualquier hecho delictivo a través de la línea de emergencia 123 o la línea contra el crimen 314 358 7212, reforzando la participación activa de la comunidad en la protección de la ciudad durante la Semana Santa.