Por amenazas suspenden sesión del Concejo de Bucaramanga donde se debatía millonario empréstito

La suspensión se produjo tras advertencias sobre presuntas amenazas contra el concejal Henry Gamboa, del partido Centro Democrático, lo que generó preocupación entre los cabildantes por la falta de garantías para continuar con el debate.

Según se conoció, el ambiente en la corporación ya estaba marcado por la controversia, debido a que varios concejales habían sido recusados en el marco de la discusión del empréstito, una figura que ha generado retrasos y cuestionamientos sobre la legalidad y transparencia del proceso.

El empréstito, que busca apalancar proyectos clave de infraestructura para Bucaramanga, ha sido uno de los temas más sensibles en la agenda política local, no solo por el alto monto, sino también por las implicaciones fiscales y el impacto que tendría en las finanzas del municipio.

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, defendió con firmeza la solicitud de un endeudamiento por más de medio billón de pesos. El mandatario aseguró que este músculo financiero es la única vía para que la ‘Ciudad Bonita’ recupere el ritmo frente a otras capitales del país.



“Las demás ciudades avanzan y avanzan porque también se endeudan. Ya lo hemos dicho, Bogotá se endeudó con $9.5 billones, Cali se endeudó con $3.5 billones. Barranquilla, todos dicen Barranquilla está hermosa, está bonita, ¡cómo avanza! Pues claro, se endeudó con $3 billones, Cartagena se endeudó con $1.5 billones, yo estoy queriendo hacer una inversión de $0.5 billones de pesos para dos temas específicos”, expresó el alcalde Portilla.

El proyecto, que ya reposa en las comisiones del Concejo Municipal, se centra en dos ejes neurálgicos para la capital santandereana: la construcción de la Troncal Metropolitana Norte-Sur y la modernización tecnológica de la red semafórica, apuestas que el burgomaestre considera inaplazables para el desarrollo metropolitano.

La combinación de recusaciones y denuncias de amenazas terminó por escalar la tensión, llevando a la mesa directiva del Concejo de Bucaramanga a tomar la decisión de levantar la sesión para salvaguardar la integridad de los concejales y garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo del debate.

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Se espera que en los próximos días se evalúen las condiciones de seguridad y jurídicas necesarias para retomar la discusión del empréstito, mientras distintos sectores políticos hacen un llamado a garantizar un debate democrático, transparente y libre de presiones.