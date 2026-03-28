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Por amenazas suspenden sesión del Concejo de Bucaramanga donde se debatía millonario empréstito

En medio de un ambiente de tensión política y denuncias de seguridad, fue levantada la sesión del Concejo de Bucaramanga en la que se discutía un empréstito por $530.000 millones destinado a financiar obras de infraestructura en la ciudad.

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