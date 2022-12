Exárbitro denuncia arreglo de partidos en Argentina

torneo Clausura 2008, que tenía el condimento de que el equipo que perdía de Colón y Racing, debía jugar la Promoción para no descender .

"Fue la última fecha y lo único importante que se jugaba era ese partido. El cotejo fue normal, pero cuando vuelvo, me entero que hubo un intento de arreglo. Cuando me enteré lo que había pasado con un compañero, me indigné, lo dejé trascender. Estábamos todos involucrados", confesó el exárbitro en una entrevista con Sportia, el noticiero de TyC Sports.

Y haciendo un repaso de lo que sucedió, aclaró cuáles fueron las jugadas polémicas.

"Hay una jugada que yo creo que hubo simulación. Fue muy finita, ya que podría haber sido penal. Si lo cobraba, después salía en todos lados", explicó.

Collado también hizo referencia a la culminación de su carrera como árbitro y aseguró que le dolió su salida de las canchas.