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Blu Radio  / Nación  / Exasesor del MinTic salió de su cargo en medio de proceso por presuntos actos sexuales abusivos

Exasesor del MinTic salió de su cargo en medio de proceso por presuntos actos sexuales abusivos

Pedro Fabián Acosta Vizcaya, exasesor del Viceministerio de Transformación Digital del Ministerio TIC, enfrenta proceso penal por presunto delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 años.

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Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 14 de may, 2026

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones aceptó la renuncia irrevocable de Pedro Fabián Acosta a su cargo como asesor de esa cartera mientras que en materia penal se adelantan las investigaciones en su contra por su presunta responsabilidad por la presunta comisión del delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 años.

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La Fiscalía General de la Nación imputó en 2024 a Pedro Fabián Acosta por la presunta comisión del delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años, según el ente acusador, las víctimas serían las dos hijastras menores de edad del funcionario.

La investigación incluye los testimonios de las niñas y varios registros audiovisuales que, presuntamente, habría realizado el exasesor del MinTic mientras las menores dormían o en espacios privados, como el baño o su habitación.

“El señor Pedro Fabián Acosta se le metía al cuarto y se acostaba al lado de ella y le hacía tocamientos por encima de la ropa, cuando ella quería levantarse la agarraba fuerte de los brazos y no la dejaba salir y qué pasó en muchas ocasiones”, narró la Fiscalía durante la audiencia de imputación contra el exasesor de MinTic.

De acuerdo con la denuncia, la madre de las menores y las presuntas víctimas aseguran estar enfrentando un escenario de amenazas e intimidaciones durante el desarrollo del proceso judicial. También aseguran que el funcionario habría mencionado supuestas influencias políticas por su participación activa en la campaña del actual gobierno.

Las denunciantes además aseguran haber sido señaladas en procesos por presunta extorsión, hechos que consideran una forma de presión y revictimización en medio de la investigación penal.

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