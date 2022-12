Exclusivo: Pescadores retenidos en Nicaragua denuncian su dramática situación

Publicidad

Se trata de Rodolfo James, Aldrick James Omere, Genix Britton del Alba y Mario Pomare, este último retenido por aparte al encontrarse sin la documentación requerida.

Los cuatro pescadores de San Andrés retenidos en Nicaragua desde el pasado 17 de julio enviaron videos a Blu Radio evidenciando la terrible situación en la que se encuentran en la guardería de migración de Bluefields, de donde no han podido salir. El regreso de los 4 connacionales aún no ha sido definido.

Rodolfo James afirmó que el cónsul Harrison Flóres, en cabeza del caso, aún no les concreta su regreso a Colombia.

“Estamos en la guardería de migración, el cónsul está en Managua y nosotros en Bluefields a seis horas de distancia. No tenemos qué comer, el nos dijo esta mañana, que nos haría llegar alimento. Él sabe que yo soy diabético y que debo tener algo en el estómago para poder tomar el medicamento”, afirmó.

Jennifer Whitaker, esposa de Rodolfo, asegura que las familias están preocupadas porque ya les han retrasado el regreso en dos ocasiones.

“Nada, no sé nada. El cónsul no nos ha llamado y no sabemos cuándo regresan. Inicialmente era ayer a las 10 de la mañana. Hoy no he sabido nada de ellos”, manifestó.

Esta fue la respuesta de la Cancillería en contacto con Blu Radio:

“De acuerdo al conducto establecido el cónsul de Colombia en Managua se comunicó con el Ministerio de Gobernación en Bluefields y con la Cancillería nicaragüense. Por medio de la cual se ha informado que los tres connacionales que se encuentran en Corn Island, están en una estación migratoria mientras se define su situación administrativa y posterior deportación.

El Cónsul en Managua hace seguimiento a su situación y está atento a las coordinaciones necesarias para el retorno oportuno de los connacionales a territorio nacional".

Blu Radio ha llamado insistentemente al teléfono del consúl Harrison Flores pero no ha recibido respuesta.