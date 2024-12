Excontralor Carlos Felipe Córdoba se defendió por polémica de su tesis y estudios

En diálogo con Mañanas Blu el excontralor Carlos Felipe Córdoba , abordó el polémico tema de sus estudios y las acusaciones de plagio en su tesis doctoral. Entregó detalles sobre las controversias que han surgido en torno a su formación académica y la acusación de plagio en su tesis doctoral.

"No puede quedar en el ambiente de que hay algo sucio o turbio en mis estudios", dijo Córdoba, quien enfatizó la necesidad de aclarar cualquier suspicacia sobre su carrera al explicar que logró finalizar sus estudios de Derecho en un tiempo récord gracias a su carrera previa en Gobierno y relaciones internacionales, de la cual obtuvo 69 créditos homologados.

Afirmó que su proceso académico fue ético y legal, incluso en el contexto complicado de la pandemia que obligó a la transición a lo virtual.

La tesis doctoral

Según él, la tesis fue evaluada y se demostró que no había ningún tipo de plagio.

El excontralor afirmó que decidió presentar su investigación como una contribución al conocimiento en control fiscal, mostrando un modelo de cambio constitucional que fue un logro significativo.

"He trabajado en mi tesis desde que era contralor delegado de Participación Ciudadana", Córdoba destacó que su tesis fue resultado de años de investigación y elaboración, y no un simple trabajo académico. Se mostró confiado en que la Universidad de Cartagena, que revisó su tesis, corroboró que no hubo plagio alguno.

La estructura del programa académico Un punto de controversia resaltado en la entrevista fue la duración de la carrera de Derecho en el Politécnico Gran Colombiano, que es de ocho semestres y no diez. Córdoba explicó que la homologación de créditos y la naturaleza flexible del programa permitieron que estudiantes dispuestos a dedicar tiempo, esfuerzo y disciplina puedan completar sus estudios más rápido que lo habitual.

"No hay nada extraño en mi trayectoria; he estudiado y trabajado toda mi vida"

Concluyó enfatizando la importancia de la ética académica y la dedicación en la formación profesional.

Escuche aquí a entrevista: