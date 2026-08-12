Exdirector de la UNGRD habla de la respuesta al terremoto y la ayuda internacional

El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Javier Pava, explicó en entrevista con Mañanas Blu 10:30 cómo se coordinó la respuesta institucional tras el terremoto y las razones técnicas para definir el despliegue de equipos de búsqueda y rescate.

Pava aseguró que durante las primeras horas estuvo al frente del Puesto de Mando Unificado (PMU) y coordinó la identificación de las zonas afectadas junto con las entidades del sistema y los niveles territoriales.

“El día del terremoto, el lunes, efectivamente yo estaba llegando a la oficina e inmediatamente convoco al Comité Nacional de Manejo de Desastres y coordino el tema de la identificación de dónde se presentó el daño”, dijo el exdirector.

Polémica por la ayuda internacional y decisiones técnicas

Pava señaló que Colombia contaba inicialmente con capacidad para atender las necesidades identificadas y que los ofrecimientos de otros países debían ser contrastados con los requerimientos existentes en el territorio.

“Había la oferta de El Salvador, del Perú, en la que, digamos, la capacidad de ellos es, por un lado, no están certificados en la normatividad de Insarag y, por otro lado, son equipos de USAR mediano que tenemos capacidad en ese sentido”, explicó Pava.

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El exdirector sostuvo que, además de los equipos de búsqueda y rescate, se identificaron otras necesidades relacionadas con el manejo y la coordinación de información tecnológica.

“Se habla que efectivamente necesitaríamos algún tema relacionado con grupos especializados para el tema del manejo tecnológico de información y entonces eso lo ofrece Estados Unidos”, destacó.

Según Pava, durante la evaluación también se mencionó la posibilidad de recibir apoyo de Israel, pero consideró que ese tipo de asistencia no correspondía a la necesidad identificada en ese momento.

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“Israel tiene el grupo de respuesta y dije: no, ese no es el que se necesita en este momento y ya nos quedamos en ese primer requerimiento”, precisó el exdirector de la UNGRD.

Pava explicó que las decisiones sobre ayuda internacional son dinámicas y dependen de la información disponible sobre las necesidades en cada momento. Por ello, sostuvo que el nuevo director de la entidad, David Tamayo, podía modificar los requerimientos conforme avanzara la evaluación.

“Ya estando en propiedad David Tamayo, él puede decir: bueno, pues ya la ganancia que tiene hoy, puedo habilitar 10 más o 5 más”, mencionó.

Cambios en la UNGRD

Frente a las críticas por los cambios en el equipo directivo, Pava sostuvo que encontró una situación compleja con los contratos de la entidad y defendió los relevos realizados durante su breve periodo al frente.

“En ningún momento ninguna subdirección quedó abandonada, se asumió con funcionarios de planta con experiencia y capacidad”, destacó.

“Aquí tenemos que tener una visión mucho más compleja de lo que significa, pero también un tema de asumir responsabilidades locales y sectoriales”, concluyó.

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Escuche la entrevista completa aquí: