Exfiscal Barbosa denuncia presunto espionaje y pide investigar una posible “fiscalía paralela”

El exfiscal general de la Nación Francisco Barbosa presentó formalmente ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia penal en averiguación de responsables para que se investiguen presuntas actividades de espionaje, seguimientos ilícitos, interceptaciones telefónicas sin orden judicial y búsquedas selectivas en bases de datos que, según denunció, habrían sido ejecutadas en su contra mientras desempeñaba el cargo.

La denuncia fue presentada a partir de informaciones periodísticas, que citó a una fuente de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) sobre el supuesto uso de organismos de inteligencia para realizar perfilamientos durante el gobierno del entonces presidente Gustavo Petro. Barbosa señaló que, además de la UIAF, en los hechos mencionados aparecen la DIAN y la Dirección Nacional de Inteligencia.

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El exfiscal sostuvo que las presuntas actuaciones no se habrían limitado a su caso y mencionó también a la exvicefiscal general Martha Mancera y al congresista Miguel Uribe como personas que, según las revelaciones conocidas, habrían sido objeto de actuaciones similares.

“Hoy presenté ante la Fiscalía General de la Nación, por conducto de mi apoderado, una denuncia en averiguación de responsables por los hechos que además se explicaron en la revista Semana del fin de semana, donde presuntamente fui objeto de seguimientos, de búsqueda selectiva en base de datos, de interceptaciones”, afirmó Barbosa durante una rueda de prensa.



La denuncia solicita celeridad en las actuaciones investigativas para evitar la pérdida o alteración de elementos materiales probatorios. Barbosa indicó, además, que su apoderado, Juan Camilo Caicedo, estará al frente de la representación y del seguimiento al proceso.

El exfiscal señaló que la investigación deberá establecer quiénes habrían ordenado, ejecutado, encubierto o recibido información derivada de las actividades denunciadas. También sostuvo que se deberá determinar si hubo participación de diferentes organismos del Estado y cuál habría sido el destino de la información.

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“Será la Fiscalía General de la Nación la encargada de tomar las decisiones pertinentes, de hacer las investigaciones. He instruido a mi apoderado, al doctor Juan Camilo Caicedo, para que se encargue de estar al frente con un equipo de esta investigación. Y, por supuesto, yo no voy a parar hasta encontrarlos responsables”, manifestó.

Barbosa calificó los hechos denunciados como una posible estructura paralela a la Fiscalía y cuestionó que otras entidades estatales hubieran podido adelantar, presuntamente, actividades propias de investigación sobre funcionarios de la justicia. “No puede ser posible que haya otras entidades que funjan de Fiscalía General de la Nación en Colombia”, dijo.

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Durante su intervención también aseguró que ya existen en la Fiscalía elementos para avanzar en el rastreo de la información relacionada con estas actuaciones. Según explicó, se trata de 147 terabytes de información, 40 equipos de cómputo, cinco teléfonos celulares y varias tabletas, elementos que, de acuerdo con lo señalado por Barbosa, habrían sido objeto de una auditoría y posteriormente llegarían al ente investigador.

Finalmente, Barbosa insistió en que la Fiscalía deberá establecer si los hechos denunciados ocurrieron y quiénes serían los responsables. “Si se lo hicieron al Fiscal General de la Nación, ¿qué puede esperar cualquier ciudadano de este país?”, cuestionó, al tiempo que reiteró que espera que las investigaciones permitan esclarecer el alcance de las presuntas actuaciones de inteligencia.