Exfiscal Hilda Niño acusa a magistrado de la Corte de vulnerar sus derechos como mujer

La exfiscal Hilda Niño Farfán, acusada de supuestamente favorecer procesos de exparamilitares en el programa de Justicia y Paz, acusó al nuevo magistrado de la Corte Suprema, Jorge Caldas, de no brindarle garantías en su proceso porque él estuvo como procurador cuando la enviaron a la cárcel en junio de 2017.

Publicidad

Vea también: Extinción de dominio a bienes de la exfiscal Hilda Niño por valor de $ 3.857 millones

De acuerdo con la exfiscal, el actual magistrado de la Sala de Primera Instancia tiene prejuicios en su contra y no puede ser quien decida su suerte jurídica en el alto tribunal.

Publicidad

"Pienso que el señor procurador no cumplió como garante de los derechos fundamentales de la sociedad, sino como una persona que me señaló y me vulneró mis derechos como mujer y los derechos de un menor de edad porque no tiene sino una madre que en este momento está presa porque quien hoy me va a juzgar consideró que yo no merecía más que estar presa ", aseguró Niño.

Publicidad

La audiencia por la cual la exfiscal acusó al magistrado Caldas se realizó el 14 de junio de 2017 cuando como procurador advirtió que debía estar privada de su libertad porque podría seguir cometiendo acciones delictivas que comprometían el proceso en su contra.

“Es claro que la señora Niño Farfán mantiene vínculos permanentes con personal al margen de la ley lo cual puede seguir realizando con o sin el cargo de fiscal delegada ante el Tribunal”, aseguró Caldas en la audiencia de medida de aseguramiento.

Publicidad

Durante la audiencia preparatoria, los magistrados de la sala de instrucción expresaron que no había motivos suficientes para aceptar el impedimento de Caldas en este proceso, sin embargo, en los próximos días se realizarán acciones para definir si debe continuar en este caso para que no haya conflicto que pueda afectar el proceso.