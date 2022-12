Exfutbolista del América pide a EPS Coomeva que le autorice un examen para no morir

Diego Tello, quien llegó a jugar para equipos como el América de Cali, Santa Fe, Millonarios y Envigado, pide a la EPS Coomeva que le autorice un examen para no morir.

El exdeportista fue diagnosticado con leucemia desde el 2018 y requiere un trasplante para continuar viviendo,

no obstante, necesita la autorización de un examen de compatibilidad para someterse el procedimiento.

“Mi EPS, Coomeva, no me ha llamado, no ha atendido a los exámenes que los médicos han querido mandarme. Desde diciembre, tuvimos la oportunidad de llevar los exámenes que me habían enviado los médicos y hasta este momento no me han dicho absolutamente nada”, afirmó.

Este hombre asegura que ya ha recibido muchas quimioterapias y que se encuentra en “una carrera contra el tiempo”.

“Los médicos tratantes me han dicho que estoy en el tope de la quimioterapia, que acaba con lo bueno y con lo malo, las siguientes medicinas que me vayan a colocar van a afectar mis órganos vitales, como el corazón y el hígado, y va a ser, de pronto, más dañina la cura que la enfermedad”, explicó.

Ante esto, ha decidido emprender una campaña en redes sociales y le ha pedido a los medios de comunicación que le ayuden para que su voz se escuche más fuerte.

“Coomeva, nosotros también existimos, necesitamos y dependemos de los médicos para poder salvar nuestras vidas. Todos tenemos familia, muchas cosas en que pensar y es muy difícil tener que estar rogando para que lo atiendan a uno”, afirmó el exfutbolista.

No obstante, la eps emitió un comunicado indicando que “se le ha brindado la atención a Diego”.

“Sólo hasta el pasado 29 de mayo, el médico tratante ordenó los exámenes de compatibilidad para evaluar la posibilidad de que el señor Diego Fernando Tello cumpla con las condiciones para recibir un trasplante de médula ósea, ordenamiento que fue radicado el pasado 10 de junio, momento en que se iniciaron las gestiones”, dice el comunicado.

Ante lo dicho por Coomeva, la esposa del exjugador, Martha Patricia Osorio asegura que, desde diciembre, el médico tratante solicitó los exámenes, pero por un error de código no pudieron ser autorizados, por lo que tuvo que insistir nuevamente este año.

Finalmente, el deportista pidió a la eps que revise nuevamente su caso y que le ayude para poder enfrentar su enfermedad.

