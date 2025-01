Exportaciones de Colombia a Venezuela crecieron en un 47 % en el 2024

Según un informe publicado por la Asociación Nacional de Comercio Exterior, Analdex, entre enero y noviembre de 2024, las exportaciones colombianas a Venezuela sumaron US $885,5 millones, con un incremento de 47 % frente al mismo periodo de 2023, basados en las cifras de la Dian.

“En general, el resultado es positivo, al tener en cuenta los vaivenes políticos que han pasado en Venezuela. Sin embargo, el Ministerio de Comercio proyectaba superar la barrera de los US $1.000 millones en exportaciones en 2024, no obstante, no parece que se vaya a alcanzar. Esperemos que la incertidumbre que viene durante los próximos días no afecte de manera contundente este buen avance en materia comercial”, aseguró Javier Díaz, presidente de Analdex.

Los departamentos más exportadores fueron Bogotá , Antioquia, Valle del Cauca y Norte de Santander, siendo los productos más exportados hacia Venezuela, a noviembre de 2024, fueron confitería, leche en polvo y en otras presentaciones, bombas centrífugas, aceite de soya y de palma.

Sobresalen también los crecimientos en exportaciones de tubos de producción para extracción de gas o de petróleo (491 %) y preparaciones para la alimentación de animales (1.311 %).

Igualmente, entre las empresas más exportadoras están Súper de Alimentos, Baker Hughes de Colombia, Colanta, CI Business & Global Projects, Agroquímicos Semillas y Equipos de Riego, Tenaris Tubocaribe y Colombina.