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Expresidente César Gaviria evoluciona favorablemente tras cirugía abdominal

La Fundación Santa Fe informó que el exmandatario permanece hospitalizado bajo atención integral y estable.

César Gaviria
César Gaviria
Foto: AFP
Por: Miguel Cardoza Cadenas
|
Actualizado: 14 de jun, 2026

El expresidente de la República, César Gaviria, se recupera satisfactoriamente de una intervención quirúrgica abdominal practicada en la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde permanece hospitalizado bajo manejo integral y multidisciplinario.

La información fue divulgada la noche de este domingo mediante un comunicado oficial emitido por el centro médico a solicitud de la familia del exjefe de Estado.

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Expresidente César Gaviria
Foto: AFP

Según el reporte, Gaviria presenta una evolución clínica favorable y se mantiene estable durante su proceso de recuperación.

“La Fundación Santa Fe de Bogotá, a solicitud de la familia, se permite informar que el expresidente, doctor César Augusto Gaviria Trujillo, se encuentra hospitalizado bajo manejo integral y multidisciplinario, posterior a una intervención quirúrgica abdominal. El paciente se encuentra con evolución clínica satisfactoria y estable”, señaló la institución.

La clínica indicó además que los próximos comunicados sobre el estado de salud del exmandatario serán emitidos únicamente de acuerdo con la relevancia de su evolución y por expresa indicación de la familia.

El comunicado fue firmado por Adolfo Llinás Volpe, director médico de la Fundación Santa Fe de Bogotá.

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