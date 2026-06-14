Expresidente César Gaviria evoluciona favorablemente tras cirugía abdominal

El expresidente de la República, César Gaviria, se recupera satisfactoriamente de una intervención quirúrgica abdominal practicada en la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde permanece hospitalizado bajo manejo integral y multidisciplinario.

La información fue divulgada la noche de este domingo mediante un comunicado oficial emitido por el centro médico a solicitud de la familia del exjefe de Estado.

Expresidente César Gaviria Foto: AFP

Según el reporte, Gaviria presenta una evolución clínica favorable y se mantiene estable durante su proceso de recuperación.

“La Fundación Santa Fe de Bogotá, a solicitud de la familia, se permite informar que el expresidente, doctor César Augusto Gaviria Trujillo, se encuentra hospitalizado bajo manejo integral y multidisciplinario, posterior a una intervención quirúrgica abdominal. El paciente se encuentra con evolución clínica satisfactoria y estable”, señaló la institución.



El expresidente de la República, César Gaviria, se recupera satisfactoriamente de una "intervención quirúrgica abdominal", a la que fue sometido en la Clínica Santa Fe, donde se encuentra "hospitalizado bajo manejo integral y multidisciplinario", informó el centro médico.… pic.twitter.com/qFVqJ4wz9c — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 15, 2026

La clínica indicó además que los próximos comunicados sobre el estado de salud del exmandatario serán emitidos únicamente de acuerdo con la relevancia de su evolución y por expresa indicación de la familia.

El comunicado fue firmado por Adolfo Llinás Volpe, director médico de la Fundación Santa Fe de Bogotá.