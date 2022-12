FAC descartó que helicóptero fuera derribado, pero pudo caer por condiciones climáticas

El general Ramsés Rueda, comandante de la Fuerza Aérea, entregó detalles de las labores de búsqueda del helicóptero tipo Bell 412 que desde ayer en la tarde desapareció con seis tripulantes a bordo.

Dijo que las condiciones climáticas han sido complicadas para poder llegar al lugar en cercanías del municipio de Albán, Cundinamarca, donde se presume se encuentra la aeronave que estaba en mantenimiento.

“Hay una alta probabilidad de que esa sea la aeronave, considerando que de todas las áreas donde hemos buscado esa es la más cercana al último reporte donde se dio la marcación del radar. Descartamos que haya sido impactada por alguna arma de fuego o que haya sido derribada”, dijo.

“En el sector había unas condiciones atmosféricas desfavorables y se estaba desarrollando una tormenta, por lo que creemos que uno de los factores que contribuyó a este accidente fue el meteorológico”, añadió.

Asimismo, agregó que el helicóptero estaba realizando un vuelo visual, por lo que las rutas que se toman son flexibles debido a las condiciones del terreno, pero que el factor meteorológico habría hecho que la aeronave se desviara para tomar un acceso hacia Bogotá.

Según explicó, el terreno que ha estado monitoreado permanentemente por aire y tierra tiene unas condiciones de acceso que no han permitido llegar para confirmar el estado de los tripulantes y del helicóptero. Se espera este domingo se logre llegar al lugar y dar un reporte de si hay o no sobrevivientes.

“Mientras no la identifiquemos y no hallemos los cuerpos, no podemos decir que hayan fallecido”, agregó.

