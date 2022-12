Falleció de hipotermia Doug Tompkins, fundador de The North Face

Douglas era un enamorado de la Patagonia, región en la que impulsó varios proyectos ecologistas y en la que vivió gran parte de su vida.



Tompkins murió en el hospital de Coyhaique, en la Patagonia chilena, a causa de una severa hipotermia sufrida cuando hacía una de las cosas que más le gustaban y uno de los motivos por los que se trasladó a Chile: navegar en kayak por los lagos del Cono Sur.



Aunque nació en Ohio (EE.UU.) en 1943, el futuro empresario pronto se trasladó junto a su familia al estado de Nueva York, donde creció y desarrolló su pasión por la naturaleza y los deportes al aire libre, dos aspectos que marcarían para siempre su trayectoria vital.



A los 17 años viajó al oeste del país para esquiar y escalar en las Montañas Rocosas, y en California conoció a su primera esposa, Susie, junto a quien años más tarde fundaría la marca de ropa Esprit, que en la actualidad tiene 900 tiendas en 40 países distintos.



Sus primeras andaduras empresariales, sin embargo, empezaron junto a uno de sus compañeros de escalada, con quien fundó en 1968, en la ciudad de San Francisco, The North Face, una tienda especializada en ropa "de aventura" para practicar deportes al aire libre como montañismo, esquí, snowboard o escalada.



En las últimas décadas, The North Face ha adquirido gran popularidad en Estados Unidos y el resto del mundo, y sus productos han dejado de estar reservados exclusivamente a los aventureros para pasar a ser complementos de uso diario.



Dos años después de su fundación, Tompkins vendió The North Face por 50.000 dólares y se centró junto a su esposa en la creación de Esprit sin abandonar jamás su pasión conservacionista, hasta el punto de que organizaba viajes para sus empleados para practicar rafting y escuchar charlas de activistas ecologistas.



En los años 70 y 80 incrementó todavía más sus convicciones ecologistas, y a finales de los 80 vendió su participación en Esprit (entonces ya una gran compañía) por 125 millones de dólares, al considerar que esta contribuía a la cultura del consumo responsable de la destrucción medioambiental.



Desde entonces, se comprometió a "dejar de vender a la gente cosas que no necesitan" y se trasladó a vivir a una pequeña granja de su propiedad en Chile, desde donde empezó a trabajar en el que sería su primer gran proyecto en este país: el Parque Pumalín.



Pumalín es hoy en día una reserva natural privada ubicada en la provincia de Palena, en la región de Los Lagos en la Patagonia, que cuenta con más de 325.000 hectáreas de bosque templado húmedo y donde se practica el ecoturismo.



Afincado en el país suramericano, Tompkins fundó las plataformas "Foundation for Deep Ecology" en 1990, dedicada a apoyar el activismo conservacionista, y "Conservation Land Trust" en 1992, para apoyar proyectos de conservación en Chile y Argentina.



Un año después, en 1993, se casó con su segunda esposa, Kris McDivitt, otra enamorada de la Patagonia y de los deportes al aire libre que había sido consejera delegada de la marca de ropa Patagonia y con quien a partir de entonces compartiría todos sus proyectos conservacionistas en el Cono Sur.



En 2005, "Conservation Land Trust" donó al Estado chileno su propiedad ubicada cerca del volcán Corcovado, contribuyendo así a la creación del Parque Nacional Corcovado, de 293.896 hectáreas y el sexto parque más grande de Chile.



Además, durante los últimos años, "Conservation Land Trust" ha publicado varios libros sobre los parques y la biodiversidad de la Patagonia, entre ellos uno titulado "Oso Hormiguero: Regreso al Monte Correntino", en el cual se relata el exitoso proyecto de reintroducción del oso hormiguero gigante en la Reserva Natural Iberá (Argentina). EFE