Fallo de Corte acaba con seguridad jurídica del acuerdo de paz: Enrique Santiago

De compleja calificó en BLU Radio el asesor jurídico de las Farc, Enrique Santiago, la situación tras la decisión de la Corte Constitucional que tumbó las reglas del fast track.



“Estamos ante una situación compleja. Lo que entiendo es que la Corte Constitucional ha obviado que no estamos ante un trámite de implementación legislativa normal, sino un trámite especial referido a una determinada figura normativa, en este caso a un tratado de paz”, dijo.



En ese sentido, manifestó que sería grave si el Congreso introduce modificaciones de fondo al proceso de paz y admitió que de darse ese escenario afectaría lo pactado en La Habana.



“Comienza a complicarse lo pactado en La Habana. La Corte lo que ha permitido es que una de las partes varíe unilateralmente lo acordado y en una relación contractual no se sostiene”, expresó.



Santiago agregó que no es serio lo sucedido en Colombia.



“Esto no ha pasado en ningún acuerdo de paz en el mundo, que después de firmarse del acuerdo de paz y a 12 días de la fecha de dejación de armas una de las partes diga: "no es que nosotros vamos a valorar entre nosotros si cambiamos o no el acuerdo”, enfatizó.



Mientras tanto, el exmagistrado Juan Carlos Henao, uno de los asesores jurídicos del Gobierno en los diálogos de La Habana, dijo que es necesario esperar el comunicado de prensa de la Corte y así evitar las conjeturas.



Sin embargo, se mostró de acuerdo con Santiago en cuanto a que uno de los compromisos era que cualquier reforma al texto debía hacerse entre las dos partes.



“No se podía hacer sin que las Farc también dieran su punto de vista y por eso el Gobierno debería presentar el aval. En ese sentido algo tienen de razón, aunque no creo que sea tan riesgoso porque hay un literal que sigue vigente. Es decir, no se podrá hacer una reforma que vaya en contra de la implementación del acuerdo final”, expresó.



A esto se suma, dijo, que el 80 por ciento de lo más importante no se hizo: “La JEP ya se integró a la Constitución, la Ley de Amnistía ya pasó”.



“No podrán hacer trizas el acuerdo de paz”.



De otro lado, Henao se refirió a la expresión “hacer trizas el acuerdo”, del exministro Fernando Londoño, y al respecto manifestó que se ‘muere de la pena’, pero jurídicamente no será posible.



“Eso no lo van a poder hacer porque el acuerdo ya pasó por el Congreso”, puntualizó.

