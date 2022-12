“Fallo discrimina dentro de la discriminación”: representante de comunidad LGBTI

La comunidad LGBT tiene opiniones divididas sobre fallo de la Corte Constitucional que permitió la adopción de la hija de una mujer por parte de su pareja ( Escuche también: En cuatro meses habría fallo definitivo sobre adopción gay: magistrado Vargas ).

Publicidad

Juan Florián, subdirector para asuntos LGBTI de la Alcaldía de Bogotá, aseguró que si bien este es un logro, no puede ser considerado un triunfo pues el fallo sigue siendo “discriminatorio”.

“Lo consideramos que no es un triunfo, es un logro que discrimina en medio de la discriminación porque le da la posibilidad a la pareja que tenga hijos biológicos. Consideramos que se está excluyendo a otras formas de familias que no tienen que ver con la relación sanguínea”, manifestó ( Escuche también: No es democrático que 6 magistrados elijan voluntad del pueblo: Viviane Morales ).

Publicidad

Por su parte, Ricardo Montenegro, abogado de la dirección para asuntos LGBTI, dijo que el falló es positivo porque “apoya la nueva concepción de familia”.

Publicidad

“Abre la puerta para que ese reconocimiento también pueda incluir a las familias que conformamos las personas homosexuales”: dijo.