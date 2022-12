Falta de parqueaderos, una razón por la que muchos no usan bicicleta en Bogotá

“Lamentablemente la ciudad tiene una falta de infraestructura para garantizar que las personas puedan dejar de manera segura su bicicleta cuando salen a hacer diferentes diligencias. Hoy en día toman su bicicleta, van al banco y como no hay dónde parquear su bicicleta, les toca dejarla pegada a un poste o una reja y afecta a todos”, explicó.



Según el cabildante, en Bogotá solo hay 2.600 cicloparqueaderos, la mayoría en los portales de Transmilenio y lugares de alta afluencia “pero eso no da abasto para la cantidad de viajes que se realizan en la ciudad”.



Dijo que la administración distrital no ha hecho la inversión necesaria para construir biciparqueaderos públicos y porque no le han puesto la atención a que los parqueaderos que existen cumplan la norma.



Recordó que la ley ordena que todo parqueadero debe tener zona de cicloparqueadero y cobrar 10 pesos por minuto.



“Necesitamos que los biciusuarios puedan usar su bicicleta con la plena confianza de que no se les va a perder, con la plena de que no va a ser un problema andar en bicicleta y el Distrito tiene que garantizar la seguridad”, finalizó.