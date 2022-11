Familiares de los diputados del Valle del Cauca renunciaron a la JEP

Las conclusiones de la JEP respecto a las sanciones que deben de imponerse a los integrantes del Secretariado de las Farc-EP, son condenas a penas extramurales (no privativas de la libertad) entre cinco y ocho años, algo que, según las víctimas, no corresponde a la realidad y ha causado una gran decepción.

El abogado Juan Camilo Sanclemente a través de un comunicado, aseguró que las víctimas han hecho todos los aportes a la paz, dejando a un lado su dolor y sufrimiento para perdonar a sus victimarios y para buscar la reconciliación con la única esperanza de conocer la verdad, algo que afirma, a la fecha no se ha podido lograr.

Publicidad

“Las víctimas nos sentimos desilusionadas, por lo que decidimos hacernos a un lado. En la JEP no vamos a encontrar justicia. Le dejamos a la JEP sus victimarios, pero reiteramos, no creemos en la justicia que está impartiendo la JEP e invitamos a todas las víctimas de Colombia que estén esperando justicia en la JEP a que no continúen prestándose para esta lamentable burla a sus derechos”, puntualizó el comunicado.

El abogado asegura que a las víctimas les duele que un acuerdo de paz que llenó de expectativas a Colombia y que, pese tiene elementos positivos como la reivindicación y la entrega de tierras para los campesinos y desplazados, esté afectado en materia de JEP, enfatizando en que existe una completa inequidad y vulneración a todos los derechos de las víctimas

Le puede interesar: