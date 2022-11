“Exlíderes de las Farc no han dicho toda la verdad ante la JEP”: exgeneral de la Policía secuestrado

Este viernes, 25 de noviembre, la JEP publicó la resolución de conclusiones de las versiones entregadas por quienes lideraron el antiguo secretariado de las Farc en relación del macrocaso 01 o secuestro.

Según la resolución, la Sala de Verdad y Reconocimiento: Rodrigo Londoño Echeverry, Jaime Alberto Parra, Miltón De Jesús Toncel, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Julián Gallo Cubillos Y Rodrigo Granda Escobar son elegibles para recibir sanciones restaurativas en favor de las víctimas de secuestro de las Farc.

Además, la entidad recomendó penas de ocho años para los ex miembros de esa guerrilla por cometer estos crímenes, excepto para Rodrigo Granda, para quien se recomiendan cinco años.

En Noticias de la Mañana Blu, el exgeneral de la Policía Luis Mendieta habló sobre la resolución de la JEP en contra de las Farc.

“La JEP se ha tomado cinco años para hacer esta primera imputación y proponer estás sanciones. Gracias al acuerdo de paz la participación en política de estos ex lideres no se verá afectada y no van a tener suspensión. Desde mi punto de vista, no se ha dicho por parte de las Frac todo lo que pasó”, dijo.

Según Mendieta, el antiguo secretariado de las Farc no ha dicho toda la verdad en las audiencias de la JEP, por lo que muchas víctimas quedarán en el olvido.

“La JEP ha olvidado a las víctimas y no se ha interesado en lo más mínimo por su reparación. Cuántos miles de secuestrados están quedando en el olvido, falta el 99% de la verdad”, recalcó.

Además, el exgeneral de la Policía mencionó que la sanción no es ejemplar con las acciones que cometieron cuando los exlíderes de las Farc.

“La JEP no está tomando en consideración ninguna de las afectaciones de las víctimas, parece que se quiere encubrir a los criminales de las Farc y legalizar todos los crímenes que cometieron”, aseveró.

