No se puede dar por sentado que exFarc hayan aportado verdad plena: militares víctimas a JEP

La Sala de Reconocimiento de la Justicia Especial para la Paz, JEP, determinó que los miembros del antiguo secretariado de las Farc aportaron verdad plena y exhaustiva sobre los casos de secuestro que se presentaron durante el conflicto armado, con esta decisión los exguerrilleros no irán a la cárcel y cumplirán sanciones que garanticen los derechos de las víctimas a la reparación por cinco u ocho años.

Los policías y militares víctimas de secuestro por parte de la guerrilla cuestionaron fuertemente a la JEP, empezando por las posibles sanciones que se les podría aplicar al antiguo secretariado.

“Las iniciativas propuestas por las exFarc ‘acción integral contra las minas antipersona’ y ‘Suma – PAZ’, aprobados por la Sala de Reconocimiento, no tienen una correlación directa con las víctimas de secuestro por lo que no se entiende el sentido reparador y restaurador para las víctimas de esta modalidad de violencia”, se lee en el documento.

Por otro lado, aseguran que algunas de las posibles sanciones, pues aún no se han fijado y esto lo definirá otra sección de la JEP, fueron rechazadas por las víctimas y que esto no habría sido tenido en cuenta por parte de la justicia transicional.

“No se cumplió con la socialización y concertación con las víctimas para la aprobación de los proyectos, se llevó a cabo una sola reunión para desarrollar el tema de manera superficial, no hubo lugar para un espacio de escucha y diálogo que permitiera tener en cuenta las observaciones de las víctimas”, añaden.

Además, y aunque la Sala de Reconocimiento determinó que hubo un aporte de verdad amplio y pleno las víctimas de la fuerza pública, consideran que en algunos casos aún hay temas por resolver, por lo que no comparten esta apreciación de la JEP.

“Llama la atención que la sala dé por sentado un reconocimiento amplio y pleno de verdad, cuando las víctimas han presentado de manera reiterativa reparos al aporte de verdad y los comparecientes no aceptaron el delito de esclavitud. No se entiende la explicación de la Magistratura al respecto, afirmando que se aceptaron los hechos y no el delito, dejando vacíos y sí muchas dudas sobre el particular”, agregan.

Por último, aseguran que tomarán acciones frente a esta decisión recordándole además a la JEP que debe garantizar los derechos de las víctimas.

“Los militares víctimas de secuestro, quienes estuvieron privados durante años de la libertad y sometidos a torturas, agresiones físicas, castigos inhumanos, agresiones sexuales, presión psicológica, entre otras, no sienten que la resolución entregada por la Sala de Reconocimiento y Verdad sea correspondiente con el daño que se les causó y con la centralidad de las víctimas prometida en el Sistema Integral, por lo que la Corporación MilVíctimas apelará dicha resolución”.

