Farc hostigó puesto de policía en Lopez de Micay, Cauca

Un hostigamiento de las Farc se registró en el municipio de López de Micay, en la costa Pacífica del Cauca. (Lea también: Tres militares y tres guerrilleros murieron en combates en Arauca )



El coronel Ramiro Iván pérez, comandante de la Policía en el departamento, indicó que los guerrilleros hicieron disparos, sin que se presentaran heridos.



“Lo que hacen es generar zozobra. No solamente en López, ya son cuatro o cinco estaciones que han hostigado aquí en el departamento”, dijo. (Lea también: Farc habría activado explosivos en torres de energía de Campamento, Antioquia )



Mientras tanto, en Tumaco las autoridades incautaron explosivos que iban a ser usados para nuevos ataques contra la policía en ese municipio.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-El expresidente Andrés Pastrana anunció en su cuenta de Twitter que va en camino hacia los sitios de reclusión de Leopoldo López y de Daniel Ceballos, a quienes visitará en compañía de sus esposas y del expresidente boliviano, Jorge Quiroga.



-Desde el Centro Democrático lanzaron críticas contra el Fiscal General por su viaje a los Estados Unidos, en twitter el senador Ernesto Macías escribió: “Fiscal Montealegre está otra vez en EEUU, ahora gestionando la no extradición de cabecillas Farc. Viaja con dineros del Estado”.



-Un juez condenó a dos colaboradores de alias ‘Otoniel’, máximo jefe del Clan Úsuga, quienes se encargaban de custodiar dos fincas del cabecilla en Antioquia y Sucre, donde fueron halladas caletas donde guardaba más de 8 mil 500 millones de pesos.



-El presidente de Bolivia, Evo Morales, le entregó a las autoridades de Perú, en calidad de extraditado, al empresario peruano Martín Belaunde, ex asesor del mandatario peruano Ollanta Humala, quien fue recapturado en las últimas horas, tras evadir la detención domiciliaria.



-Tras un encuentro con Carlo Ancelotti, Adriano Galliani, una de las directivas del Milán de Italia aseguró que el próximo 3 de junio el entrenador italiano decidirá si vuelve a entrenar al club ‘rossonero’, tras su salida del Real Madrid.



-La Policía de Bogotá alista recompensa para dar con las personas que secuestraron y torturaron a dos agentes del CTI en el sector del Bronx, en el centro de Bogotá.



-En la cárcel modelo de Bogotá, pasó su primera noche Pedro Bonett Gonzalez, sobrino del general (r) Manuel José Bonett, quien fue enviado a prisión, por un juez, por una presunta agresión a su pareja.