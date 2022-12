Farc propone debate sobre concepto de justicia

Luego de que el expresidente César Gaviria planteara la justicia transicional como un mecanismo para aplicar a las Farc, el vocero de la guerrilla Jorge Torres Victoria alias ‘Pablo Catatumbo’, propuso un debate nacional sobre la justicia que se aplicaría a quienes apoyaron a los grupos paramilitares y por los crímenes de Estado.



Según manifestó ‘Pablo Catatumbo’, están dispuestos a participar en un debate público “en lo concerniente al tipo de justicia aplicable en lo relativo a los crímenes de Estado”.



El líder del grupo ilegal también señaló que “lo que el Estado no fue o no pudo ser en materia de justicia no puede pretender serlo al llevar a cabo un proceso de paz”.



“Comprendemos las dificultades del Estado para ejercer justicia, no sólo por sus problemas de legitimidad y por la necesaria atención al derecho internacional, sino por la circunstancia de ser él mismo máximo responsable y no sólo agentes suyos”, agregó.