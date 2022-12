Farc será un partido político común y corriente, sin privilegios: general Mora

El general en retiro Jorge Mora, quien es representante en las negociaciones de La Habana, mostró su total apoyo a la restructuración que se hará dentro de las Fuerzas Militares que contará con el apoyo de Estados Unidos y de la OTAN, algo que plantea cambios en sus estatutos.



El general Mora ratificó que esto no significa regalarle el Ejército a las Farc y que aseveró que en el futuro la guerrilla hará parte de la política.



“Doy fe total y absolutamente, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional no son negociables y no se están negociando en el proceso de La Habana. Las Farc serán un movimiento político y como movimiento político actuarán dentro del sistema, serán un partido común y corriente, sin privilegios y sometido a las normas constitucionales”, añadió.



Cabe recordar que el comandante del Ejército Nacional, general Alberto Mejía, anunció una revisión completa a toda la doctrina de la institución.



