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Federación Colombiana de Municipios rechaza asesinato del exalcalde de Cubarral

La institución gremial exigió celeridad en las investigaciones por la muerte de Rogers Mauricio Devia. Por su parte, la Gobernación del Meta anunció una recompensa de hasta $50 millones por los responsables.

Rogers Devia, era el coordinador político de la campaña de Abelardo de la Espriella en Cubarral, Meta.JPG
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de may, 2026

La Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios) rechazó, por medio de un comunicado oficial, el asesinato del exalcalde de Cubarral, Rogers Mauricio Devia Escobar. El crimen ocurrió en la zona rural de dicho municipio mientras la víctima se movilizaba en una motocicleta hacia el casco urbano en compañía de otra persona.

“Este crimen enluta al municipalismo colombiano y constituye una afrenta contra quienes han dedicado su vida al servicio público y al bienestar de sus comunidades. La violencia no puede seguir arrebatando la vida de los líderes que trabajan por sus territorios”, aseguró la institución.

Ante este hecho, Fedemunicipios hizo un llamado a las autoridades competentes para que adelanten con celeridad las investigaciones necesarias, esclarezcan lo ocurrido y capturen a los responsables, evitando así que este crimen quede en la impunidad.

Asimismo, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, lamentó lo sucedido en sus redes sociales y envió un mensaje de condolencias a los familiares de la víctima. La mandataria convocó a un consejo extraordinario de seguridad para analizar la situación el domingo 17 de mayo a las 8:00 a.m., espacio en el que se espera contar con la presencia del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, al igual que de altos mandos del Ejército y la Policía Nacional.

La Gobernadora del Meta aseguró que se ofrecerá una recompensa de hasta $50 millones por información efectiva que permita capturar a los responsables de este acto de violencia.

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