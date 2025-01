Fedetranscarga por propuesta de aumento de aranceles: “Es una medida inflacionaria”

A raíz de la publicación para comentarlo del proyecto de derecho del Ministerio de Comercio para aumentar el precio de los aranceles en repuestos y llantas, el sector de carga ha demostrado descontento y preocupación por las medidas, ya que afirman que es una medida inflacionaria a la que se suma el aumento de los peajes y el ACPM .

Posición que mantiene Fedetranscarga, asegurando que, por lo menos, para el sector de carga, el incremento del arancel genera un 14,3 % más en el precio de los camiones, incrementaría 21 % del costo operativo y aumenta 3,15 % el índice de transporte en el país.

“Consideramos que este aumento arancelario no debería realizarse, no solamente por la indebida motivación que se está haciendo al borrador del decreto, sino porque desincentiva la modernización del parque automotor de carga en Colombia. El Gobierno pretende solamente en el sector de transporte de carga recaudar en aranceles 350 mil millones de pesos. Es importante recordar que las importaciones de vehículos de carga el año pasado ascendieron a 2.4 billones de pesos. Lo que se requiere es no solamente modernizar el parque automotor, sino que adicionalmente estancar la inflación y esta medida, por el contrario, es inflacionaria", aseguró Arnulfo Cuervo, presidente de Fedetranscarga.

Entre tanto, la entidad también envió una carta al Gobierno mostrando los puntos en desacuerdo, haciendo relación de los costos actúeles, con los costeros futuros si se aprueba el borrador. Aseguran que con este mecanismo de incremento no se estaría cumpliendo el objetivo de industrializar el país.